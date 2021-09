Tails of Iron: Offizieller Launch-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Tails of Iron

Action-Adventure-RPG Tails of Iron reichen wir heute den offiziellen Launch-Trailer nach.

Das mit Spannung erwartete Action-Adventure-RPG Tails of Iron ist ab für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich. Eine trügerisch schöne, von Hand gezeichnete Welt, Kämpfe gegen die übergroßen Generäle des Frosch-Clans und ein gnadenloser Konflikt zwischen Nagern und Amphibien warten auf die Spieler – während sie der ikonischen Erzählstimme von Doug Cockle (Geralt von Riva aus der The Witcher Reihe) lauschen.

Die Next-Gen Versionen von Tails of Iron erfahren weitere Verbesserungen und profitieren von nativer 4K-Unterstützung bei 60fps sowie den adaptiven Triggern des DualSense Controllers, die jedes Blocken, Parieren und Aufladen von Waffen verstärken und die Kämpfe noch immersiver wirken lassen.

Tails of Iron, von Indie-Entwickler Odd Bug Studio und Publisher United Label, erzählt die Geschichte von Redgi. Der Erbe des Rattenthrons begibt sich auf eine gefährliche Reise, um sein Königreich von dem gnadenlosen Frosch-Clan zu befreien. Der schaurige Launch-Trailer zeigt, dass Spieler einen eisernen Willen benötigen, wenn sie ihre Brüder retten und dem Land Frieden bringen wollen.

Von Froschzombies bis hin zu gigantischen Maden – und allem, was es sonst noch so gibt – steckt das Königreich voller Gefahren. Durch den Einsatz verschiedener tödlicher Fähigkeiten, darunter Konter, Fernkampfangriffe und schaurige Exekutionen, können Spieler siegreich aus den Kämpfen hervorgehen.

Um gegen die Vielzahl an Bossen, die stets eine eigene Herausforderung bieten, eine Chance zu haben, steht den angehenden Helden eine Fülle an Waffen und Ausrüstungen mit unterschiedlichen Eigenschaften zur Verfügung. Rüstung bietet zwar einen besseren Schutz, doch ist es ratsam, dafür die Ausweichrolle zu verlangsamen? Eine Axt richtet zwar größeren Schaden an, doch ein leichter Speer ist schneller und besitzt eine größere Reichweite.

Lead Character and Animation Artist Daniel Robinson wurde durch die Persönlichkeiten seiner Hausratten zu Tails of Iron inspiriert – leider erlebte keine der Ratten die Fertigstellung des Spiels.

„Während der Entwicklung waren die Ratten immer für mich da, gaben mir Kraft und entfachten meine Kreativität. Redgi ist der Hauptcharakter, weil er der Mutigste und Loyalste der Rattenmeute war. Die anderen Charaktere basieren auf Redgis Brüdern“, so Daniel Robinson. Robinson möchte außerdem die gesellschaftliche Wahrnehmung von Ratten verändern. „Ich wollte unbedingt ein Spiel über Ratten machen, weil sie in unserer Gesellschaft und den Medien so negativ dargestellt werden. Doch Ratten sind die treuesten und liebevollsten Geschöpfe überhaupt“, erklärt Robinson.

Tails of Iron bietet:

Brutale Kämpfe mit Ausweichrollen, Konter und tödlichen Exekutionen

Ein weitläufiges und trügerisches Königreich bestehend aus sechs verschiedenen Biomen von denen jedes seine eigenen verborgenen Wege und Geheimnisse bereithält

Eine mitreißende Geschichte, die von der tiefen, rauen Stimme des legendären Doug Cockle erzählt wird

Anpassbare Kampfstile mit einer Vielzahl an unterschiedlichsten Waffen und Rüstungen

Eine Fülle an Nebenmissionen, die den Spielern eine zusätzliche Einnahmequelle bieten

Versteckte Blaupausen, um neue, mächtige Waffen zu schmieden

Wilde Bosskämpfe gegen die übergroßen Generäle des Frosch-Clans

Eine prachtvolle und liebevoll-handgezeichnete 2D-Welt

Tails of Iron ist jetzt digital für 24,99 € auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und dem PC erhältlich. Eine physische Version ist als Crimson Knight Edition erhältlich und beinhaltet zwölf zusätzliche Skins zu Ehren der noblen Rattenkrieger-Linie.