Tails of Iron: Release-Datum und Gameplay-Video enthüllt

Autor:, in / Tails of Iron

Das demnächst erscheinende RPG Adventure Tails of Iron vom Indie Publisher United Label präsentiert sich im neuen Environment Trailer, der nicht nur die Spielwelt präsentiert, sondern auch Einblicke in die epischen Kämpfe gibt.

Doug Cockle, die Stimme des Geralt von Rivia aus The Witcher, schlüpft in die Rolle des Erzählers und führt die Spieler in die charmante, aber ebenso düstere Welt voller feindlicher Frösche, bedrohlicher Sümpfe und tödlicher Waffen.

Der neue „Welcome to the Kingdom” Teaser-Trailer gibt einen ersten Einblick in das von Soulslike-Titeln inspirierte, fordernde Kampfsystem von Tails of Iron. Die raue Stimme von Doug Cockle präsentiert die unterschiedlichsten Umgebungen und einige der Schergen des gnadenlosen Froschklans von Greenwart.

In Tails of Iron vom Indie-Studio Odd Bug Studio und Publisher United Label ziehen die Spieler als Redgi, der Erbe des Ratten Throns, in ein episches Abenteuer. Als grausame Frösche in das Königreich einfallen muss Redgi zurückschlagen, um seine Heimat zu schützen. Treue Begleiter, komplexe Kämpfe und anpassbare Ausrüstungsgegenstände untermalen die mitreißende Story in dieser immersiven, handgezeichneten 2D-Welt voller Überraschungen.

Features:

Brutale Kämpfe im Soulslike-Stil mit Ausweichrollen, Kontern und tödlichen Exekutionen

Ein weitläufiges und trügerisches Königreich bestehend aus sechs unterschiedlichen Biomen, jedes gespickt mit geheimen Pfaden und Schätzen

Eine mitreißende Geschichte, die durch die raue Stimme von Doug Cockle erzählt wird

Anpassbare Kampfstile mit einer breiten Auswahl an Waffen und Rüstungen

Nebenmissionen für das nötige Taschengeld

Versteckte Blaupausen, um mächtige Waffen zu schmieden

Wilde Bosskämpfe gegen die übergroßen Generäle des Froschklans

Ein atemberaubender und liebevoll handgezeichneter 2D-Stil

Tails of Iron erscheint am 17. September 2021 auf PlayStation 4/5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Retail Versionen können bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden. Vorbesteller der physischen Version erhalten das Crimson Knight DLC-Pack mit folgenden Inhalten:

3 Rüstungsskins

3 Helmskins

3 Waffenskins

3 Schildskins

Hier ist der neue Trailer zu sehen: