Tainted Grail: The Fall of Avalon: Große Erweiterung erzählt neue Geschichte

Publisher Awaken Realms und Entwickler Questline geben die Veröffentlichung von Sanctuary of Sarras bekannt. Die erste vollwertigen Erweiterung zu Tainted Grail: The Fall of Avalon ist jetzt für Konsolen und PC erhältlich.
Ein ertrunkenes Geheimnis von Avalon
Seit sechs Jahrhunderten ist das Schicksal der Sarras und ihrer rebellischen Besatzung in einen Mythos gehüllt. Jetzt enthüllt ein verborgener Gang einen Weg in die Vergangenheit. In einer völlig neuen Storyline folgt ihr der Spur von Nimue und den Deserteuren, die König Artus herausforderten. Findet die Wahrheit hinter ihrem Verschwinden und Merlins schrecklicher Vergeltung heraus.
Zufluchtsort unter den Wellen
Das Sanktuarium von Sarras lädt die Spieler in ein brandneues Reich ein, das von der Tiefsee geprägt ist. Uralte Bauwerke erheben sich aus den sich ständig verändernden Strömungen und vergessene Pfade pulsieren mit dem Leben einer Unterwasserwelt. Aber lasst euch nicht verzaubern, denn wenn ihr beginnt, das Unbekannte zu erforschen, kommt die wahre Natur von Sarras zum Vorschein.
Uralte Schätze zu bergen
The Sanctuary ist voll mit rund 15 Stunden frischem Inhalt. Triff neue Charaktere, höre ihre Geschichten und entscheidet, ob ihr ihnen helfen wollt. Wagt euch in über 20 liebevoll gestaltete Dungeons und Innenräume.
Stellt euch einzigartigen epischen Bossen und anderen neuen Gegnern. Entdeckt über 100 neue Ausrüstungsgegenstände, von Rüstungssets und Waffen bis hin zu Ringen, Amuletten, Relikten, Zaubern und vielem mehr; jeder bietet eine neue Möglichkeit, euren Charakter zu verbessern.
Veränderter Fortschritt
Ein neues Fortschrittssystem verändert die übliche Reise durch Avalon. Die Unterwassergegner passen sich eurer Stufe an, sodass jede Begegnung spannend bleibt. Gleichzeitig schwächen heilige Schreine, die ihr aktiviert, eure Feinde und gewähren Punkte, die ihr in drei völlig neue, unterschiedliche Fähigkeitenbäume investieren könnt.
Ihr könnt jederzeit wählen, welcher Baum aktiv ist, und so den Build spontan an eure aktuellen Bedürfnisse anpassen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
In letzter Zeit kommen vom Gefühl her viele Unterwasser Bereiche in verschiedenen Spielen, Dragon Quest, Hollow Knight, Tainted Grail 🤔…
Nie gespielt,sieht aber interessant aus. Soll wohl das „Elder Scrolls“ für Erwachsene sein 😄
Mag das Spiel sehr, bin aber noch nicht allzu weit, da ich erst andere Spiele zu Ende spielen wollte. Ist im Prinzip ein Skyrim in düster und dreckig, aber im positiven Sinne 🙂
wie würdest das Spiel aktuell einschätzen/bewerten? Wie würdest du es vergleichen mit Genrevertretern?
wow, weil Unterwasserwelten in Videospielen auch immer funktioniert haben…..
Ok sieht vielleicht gut aus aber nicht für mich
Auch ein Titel, der noch auf meiner Wunschliste wartet. Und das Brettspiel steht seit Ewigkeiten im Regal…
Weiß nicht 🤔 versuchen würde ich es mal