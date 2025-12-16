Tainted Grail: The Fall of Avalon: Große Erweiterung erzählt neue Geschichte

Mit Sanctuary of Sarras ist jetzt eine große Erweiterung zu Tainted Grail: The Fall of Avalon erhältlich.

Publisher Awaken Realms und Entwickler Questline geben die Veröffentlichung von Sanctuary of Sarras bekannt. Die erste vollwertigen Erweiterung zu Tainted Grail: The Fall of Avalon ist jetzt für Konsolen und PC erhältlich.

Ein ertrunkenes Geheimnis von Avalon

Seit sechs Jahrhunderten ist das Schicksal der Sarras und ihrer rebellischen Besatzung in einen Mythos gehüllt. Jetzt enthüllt ein verborgener Gang einen Weg in die Vergangenheit. In einer völlig neuen Storyline folgt ihr der Spur von Nimue und den Deserteuren, die König Artus herausforderten. Findet die Wahrheit hinter ihrem Verschwinden und Merlins schrecklicher Vergeltung heraus.

Zufluchtsort unter den Wellen

Das Sanktuarium von Sarras lädt die Spieler in ein brandneues Reich ein, das von der Tiefsee geprägt ist. Uralte Bauwerke erheben sich aus den sich ständig verändernden Strömungen und vergessene Pfade pulsieren mit dem Leben einer Unterwasserwelt. Aber lasst euch nicht verzaubern, denn wenn ihr beginnt, das Unbekannte zu erforschen, kommt die wahre Natur von Sarras zum Vorschein.

Uralte Schätze zu bergen

The Sanctuary ist voll mit rund 15 Stunden frischem Inhalt. Triff neue Charaktere, höre ihre Geschichten und entscheidet, ob ihr ihnen helfen wollt. Wagt euch in über 20 liebevoll gestaltete Dungeons und Innenräume.

Stellt euch einzigartigen epischen Bossen und anderen neuen Gegnern. Entdeckt über 100 neue Ausrüstungsgegenstände, von Rüstungssets und Waffen bis hin zu Ringen, Amuletten, Relikten, Zaubern und vielem mehr; jeder bietet eine neue Möglichkeit, euren Charakter zu verbessern.

Veränderter Fortschritt

Ein neues Fortschrittssystem verändert die übliche Reise durch Avalon. Die Unterwassergegner passen sich eurer Stufe an, sodass jede Begegnung spannend bleibt. Gleichzeitig schwächen heilige Schreine, die ihr aktiviert, eure Feinde und gewähren Punkte, die ihr in drei völlig neue, unterschiedliche Fähigkeitenbäume investieren könnt.

Ihr könnt jederzeit wählen, welcher Baum aktiv ist, und so den Build spontan an eure aktuellen Bedürfnisse anpassen.