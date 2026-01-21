Tainted Grail: The Fall of Avalon: Rollenspiel knackt die Millionenmarke

Zum Jahresbeginn meldet Tainted Grail: The Fall of Avalon einen beeindruckenden Meilenstein. Das düstere Open‑World‑RPG hat inzwischen mehr als eine Million Verkäufe über alle Plattformen hinweg erreicht.
Die Entwickler bedanken sich für die anhaltende Unterstützung und sprechen von einem besonderen Moment für das gesamte Team.
Um diesen Erfolg zu feiern, bietet das Studio sowohl das Hauptspiel als auch die erste Erweiterung Sanctuary of Sarras für kurze Zeit mit einem Rabatt von 20 Prozent auf Steam an. Damit erhalten Spieler einen vergünstigten Zugang zu der atmosphärischen Fantasy‑Welt, die seit dem Release stetig an Popularität gewonnen hat.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das finde ich echt heftig. Die Demo hatte mir gar nicht gefallen. Hauptsächlich aber Technisch. Scheint ja dann noch mal ordentlich released worden zu sein😅👍🏻
Ist das Spiel gut?
Der Trailer erinnert mich voll an Skyrim 😀
Glückwunsch, die Demo fand ich ganz gut, auch wenn es ne altbackene Grafik hatte.
Das nach KCD2 beste Rollenspiel letztes Jahr. Ich kann es allen empfehlen, dir des Englischen mächtig sind. Das Storytelling ist überragend.
Das müsste ich auch noch spielen, schön dass eine Million Verkäufe mal als Erfolg angesehen werden können.