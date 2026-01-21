Tainted Grail: The Fall of Avalon: Rollenspiel knackt die Millionenmarke

Das düstere Open‑World‑RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon startet mit über einer Million verkauften Exemplaren ins neue Jahr.

Zum Jahresbeginn meldet Tainted Grail: The Fall of Avalon einen beeindruckenden Meilenstein. Das düstere Open‑World‑RPG hat inzwischen mehr als eine Million Verkäufe über alle Plattformen hinweg erreicht.

Die Entwickler bedanken sich für die anhaltende Unterstützung und sprechen von einem besonderen Moment für das gesamte Team.

Um diesen Erfolg zu feiern, bietet das Studio sowohl das Hauptspiel als auch die erste Erweiterung Sanctuary of Sarras für kurze Zeit mit einem Rabatt von 20 Prozent auf Steam an. Damit erhalten Spieler einen vergünstigten Zugang zu der atmosphärischen Fantasy‑Welt, die seit dem Release stetig an Popularität gewonnen hat.