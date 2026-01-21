Tainted Grail: The Fall of Avalon: Rollenspiel knackt die Millionenmarke

Image: Awaken Realms

Das düstere Open‑World‑RPG Tainted Grail: The Fall of Avalon startet mit über einer Million verkauften Exemplaren ins neue Jahr.

Zum Jahresbeginn meldet Tainted Grail: The Fall of Avalon einen beeindruckenden Meilenstein. Das düstere Open‑World‑RPG hat inzwischen mehr als eine Million Verkäufe über alle Plattformen hinweg erreicht.

Die Entwickler bedanken sich für die anhaltende Unterstützung und sprechen von einem besonderen Moment für das gesamte Team.

Um diesen Erfolg zu feiern, bietet das Studio sowohl das Hauptspiel als auch die erste Erweiterung Sanctuary of Sarras für kurze Zeit mit einem Rabatt von 20 Prozent auf Steam an. Damit erhalten Spieler einen vergünstigten Zugang zu der atmosphärischen Fantasy‑Welt, die seit dem Release stetig an Popularität gewonnen hat.

  1. Truelies82 15940 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 21.01.2026 - 14:11 Uhr

    Das finde ich echt heftig. Die Demo hatte mir gar nicht gefallen. Hauptsächlich aber Technisch. Scheint ja dann noch mal ordentlich released worden zu sein😅👍🏻

    0
  3. Hey Iceman 860005 XP Xboxdynasty All Star Platin | 21.01.2026 - 14:27 Uhr

    Glückwunsch, die Demo fand ich ganz gut, auch wenn es ne altbackene Grafik hatte.

    0
  4. EdgarAllanFloh 112700 XP Scorpio King Rang 2 | 21.01.2026 - 15:01 Uhr

    Das nach KCD2 beste Rollenspiel letztes Jahr. Ich kann es allen empfehlen, dir des Englischen mächtig sind. Das Storytelling ist überragend.

    0
  5. Katanameister 302200 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 21.01.2026 - 15:25 Uhr

    Das müsste ich auch noch spielen, schön dass eine Million Verkäufe mal als Erfolg angesehen werden können.

    0

