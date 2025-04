Tainted Grail: The Fall of Avalon: Spieler treten in die Fußstapfen von König Artus

Im Open-World-Rollenspiel Tainted Grail: The Fall of Avalon treten Spieler in die Fußstapfen von König Artus.

Nach zwei Jahren Early Access und vier Jahren Entwicklungszeit ist das polnische Questline Studio bereit, sein düsteres Open-World-Rollenspiel in der Ego-Perspektive in seiner endgültigen Form mit der Welt zu teilen.

Werdet ein verrückter Alchemist, ein blutdürstiger Berserker, ein Magier mit Schmiedekunst oder ein verstohlener Bogenschütze. In diesem Dark-Fantasy-RPG, einer Liebeserklärung an die Klassiker des Genres, könnt ihr werden, wer ihr sein wollt, und so spielen, wie ihr wollt.

Seht euch den Trailer zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums an, um zu sehen, was für ein Abenteuer euch erwartet.

ÜBER TAINTED GRAIL: DER FALL VON AVALON

Tainted Grail: The Fall of Avalon ist ein ambitioniertes Open-World-Rollenspiel, das 50-70 Stunden Erkundung in einer düsteren Neuinterpretation der Artus-Legenden bietet.

Die Spieler reisen in das Herz von Avalon, einem Land, das von 600 Jahren Herrschaft über Camelot geprägt wurde, und werden Zeuge des epischen Endes dieser Ära.

Das Spiel bietet ein unvergleichliches RPG-Erlebnis und lädt die Spieler ein, in eine detailreiche Welt voller schwarzer Magie, Intrigen und Heldentum einzutauchen.

Features

Drei riesige Gebiete zum Erkunden: Horns of the South, Cuanacht und Forlorn Swords.

250 einzigartige NSCs, komplett mit Sprachausgabe, die der Welt Tiefe und eine persönliche Note verleihen.

Über 200 Nebenquests, die für unzählige Stunden fesselndes Gameplay sorgen.

Mehr als 60 einzigartige Gegner, von denen jeder eine besondere Herausforderung darstellt.

Über 70 Dungeons voller Geheimnisse und Gefahren.

Eine verzweigte Hauptquest mit Dutzenden von möglichen Enden, die einen hohen Wiederspielwert bieten.

Tainted Grail: The Fall of Avalon wird von Questline Studio entwickelt und von Awaken Realms am 23. Mai dieses Jahres für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.