Take-Two Interactive: Borderlands Film kurbelte Spieleverkäufe an

Trotz Hollywood-Cast rund um Cate Blanchett, Kevin Hart, Jamie Lee Curtis und Jack Black konnte der Borderlands Film die in ihn gesetzten Erwartungen nicht erfüllen.

Bei einem Produktionsbudget von 115 Millionen US-Dollar plus Marketing- und Vertriebskosten von 30 Millionen US-Dollar sprang nach dreiwöchiger Kinolaufzeit lediglich ein Einspielergebnis von weltweit 33 Millionen US-Dollar heraus.

Ein enttäuschendes Ergebnis, wie Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick während der vierteljährlichen Telefonkonferenz des Unternehmens eingesteht. Allerdings konnten im Zusammenhang mit dem Film auch positive Effekte hinsichtlich der Spieleverkäufe verzeichnet werden:

„In Bezug auf Borderlands brauchen wir den Beitrag des Films nicht aufzuschlüsseln, da er zwar wirtschaftlich positiv war, aber keinen wesentlichen Einfluss auf unsere Ergebnisse hatte.“

„Auch wenn der Film enttäuschend war, hat er sich positiv auf unsere Katalogverkäufe ausgewirkt. Das ist ein Zeichen dafür, dass ein Film oder eine Fernsehserie, die auf unserem hochwertigen geistigen Eigentum basiert, die Katalogverkäufe ankurbeln kann, und das kann eine gute Sache sein.“

„Wir sind sehr wählerisch, und einer der Gründe, warum wir bei der Lizenzvergabe so wählerisch sind, ist, dass wir es wirklich bevorzugen würden, dass alles, was mit unseren Marken herauskommt, wirklich erfolgreich ist, und das können wir nicht garantieren, vor allem, wenn es nicht in unseren Händen liegt. Wir haben also andere Titel lizenziert und werden dies auch weiterhin selektiv tun, aber [man beachte das] sehr subtile Wort selektiv“.