Take-Two Interactive: CEO: Gaming bewegt sich in Richtung PC

Wahrscheinlich gab es noch nie so viele verschiedene Gaming-Plattformen wie heute und mit der kürzlich von Valve angekündigten Steam Machine, soll 2026 eine weitere Alternative hinzustoßen.
Im Kampf um die Vorherrschaft auf dem Gaming-Markt sieht Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick dabei eine klare Tendenz Richtung PC. An das Aussterben der Spielekonsolen glaubt er allerdings nicht:
„Ich denke, es bewegt sich in Richtung PC und das Geschäft entwickelt sich eher in Richtung offen als geschlossen“, sagte Zelnick, als er von CNBC zu diesem Thema befragt wurde. „Aber wenn man Konsolen als Eigenschaft und nicht als System definiert, dann wird es immer sehr umfangreiche Spiele geben, die man viele Stunden lang auf einem großen Bildschirm spielt – das wird nie verschwinden.“
Im weiteren Verlauf des Interviews kommt Zelnick auch auf Mobilgeräte als Gaming-Plattform zu sprechen. Diese seien auf dem Gesamtmarkt in etwa gleichauf mit Konsolen, das Wachstum gehe jedoch deutlich schneller vonstatten, so der CEO.
Ja, das Gelaber höre ich schon seit 360/PS3 zeiten
Und was ein Wunder es gibt immer noch erfolgreiche Konsolen.
Und warum noch mal kommt GTA6 nicht gleich für PC ?
Wie oft wurde der PC schon totgesagt? Das heißt es bestimmt aufgrund exorbitant gestiegener Speicherpreise (dank Speichermangel wegen der KI-Blase) bald wieder.
Nein, der PC ist nunmal Plattform Nummer 1. Damit spiele ich ja nicht nur oder schau Netflix. Wenn ich nur das wollte, würde mir ne Konsole reichen.
Ja, dass PC Gequatsche ist in jeder Gen zu hören, aber das wird sich erst wirklich ändern, wenn der PC eine Oberfläche hat wie eine Konsole.Starten spiel auswählen und loslegen.Und alle Treiber und Co laufen im Hintergrund automatisch.