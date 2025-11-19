Take-Two Interactive: CEO: Gaming bewegt sich in Richtung PC

Wahrscheinlich gab es noch nie so viele verschiedene Gaming-Plattformen wie heute und mit der kürzlich von Valve angekündigten Steam Machine, soll 2026 eine weitere Alternative hinzustoßen.

Im Kampf um die Vorherrschaft auf dem Gaming-Markt sieht Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick dabei eine klare Tendenz Richtung PC. An das Aussterben der Spielekonsolen glaubt er allerdings nicht:

„Ich denke, es bewegt sich in Richtung PC und das Geschäft entwickelt sich eher in Richtung offen als geschlossen“, sagte Zelnick, als er von CNBC zu diesem Thema befragt wurde. „Aber wenn man Konsolen als Eigenschaft und nicht als System definiert, dann wird es immer sehr umfangreiche Spiele geben, die man viele Stunden lang auf einem großen Bildschirm spielt – das wird nie verschwinden.“

Im weiteren Verlauf des Interviews kommt Zelnick auch auf Mobilgeräte als Gaming-Plattform zu sprechen. Diese seien auf dem Gesamtmarkt in etwa gleichauf mit Konsolen, das Wachstum gehe jedoch deutlich schneller vonstatten, so der CEO.