Take-Two Interactive: CEO: KI kann kein neues Grand Theft Auto entwickeln

Grundsätzlich offen gegenüber den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zeigt sich Strauss Zelnick, CEO des Spieleentwicklers Take-Two Interactive. In einem Interview mit CNBC sagte er, kein grundsätzlicher Kritiker zu sein.
Dennoch sieht er bislang nur begrenzte Auswirkungen von KI auf die Entwicklung und Produktion von Videospielen. Trotz des Hypes um die Technologie bleibt ihr praktischer Nutzen in der Branche aus seiner Sicht noch überschaubar.
Das Urheberrecht ist dabei eines der zentralen Probleme. Er warnt davor, dass Inhalte, die mithilfe von KI generiert werden, rechtlich nicht geschützt sind. Dies stelle nicht nur ein Risiko für die eigene Firma dar, sondern auch für andere Kreative. Der Schutz des geistigen Eigentums und die Achtung der Rechte Dritter seien essenziell für seriöse Spieleentwickler.
Zelnick betont zudem, die Nutzung von KI in der Spielebranche habe nicht nur juristische, sondern auch ethische Grenzen. Inhalte müssen auch die Persönlichkeitsrechte von Menschen respektieren. Diese Einschränkungen machen den Einsatz von KI komplex und begrenzen ihren praktischen Nutzen in der kreativen Produktion.
Selbst wenn es keine rechtlichen Hürden gäbe, glaubt Zelnick nicht daran, dass KI in der Lage wäre, komplexe kreative Prozesse wie die Entwicklung einer erfolgreichen Marketingstrategie für ein Spiel wie „Grand Theft Auto“ zu übernehmen. Die Ergebnisse wären seiner Meinung nach wenig originell und eher eine Wiederholung bereits existierender Konzepte.
Zelnick sieht die kreative Begrenzung von KI in ihrer rückwärtsgewandten Arbeitsweise: Sie basiert auf alten Daten und kann daher kaum originelle Ideen hervorbringen. Für ein innovationsgetriebenes Unternehmen wie Take-Two bleibt KI deshalb vorerst ein begrenzt nutzbares Werkzeug.
9 Kommentare
Eine Wiederholung bestehender Konzepte?
Ähm, gabs die letzten Jahre mal wirklich originelles von den großen Entwicklern oder haben dich doch nur einen Hype nach dem anderen versucht nachzumachen?
Genauso wie die Sache mit „erfolgreicher Marketingstragie“ eher nach „meinen job kann man nicht ersetzen“ klingt
Habe genau dasselbe gedacht, null Innovation bei den meisten Spielen und dann dieses Kleinreden von KI 🙈.
Im selben Moment sagen, dass er kein Kritiker von KI ist und dann gleichzeitig alles kleinreden und relativieren, genau mein Humor.
Dass der einen rostigen Nagel im Kopp hat, kann ich nicht abstreiten. Aber leider muss ich ihm auf Basis meiner bisherigen Erfahrungen mit KI zum jetzigen Zeitpunkt zustimmen.
Habe sogar den Eindruck, dass die neuesten Versionen im Sachen Genauigkeit nochmal schwer zurück entwickelt wurden.
Ist nicht einfacher geworden, Promts zu schreiben, die ein gescheites Ergebnis liefern. Und dann arbeiten die Dinger in einer sehr kleinen Bubble und denken nicht daran, dass das was sie produzierten rechtlich gar nicht machbar ist.
Nicht mal die richtigen Fragen können die stellen, selbst wenn du ihnen das Ziel genau vorgibst.
Kommt drauf an welche du nutzt. Die guten Kosten halt paar tausender. Funktioniert aber dann auch sehr sehr gut. Mit 50€ kommste net weit
Ich will nicht wissen, was es für fortschrittliche Versionen von KI bereits gibt, die noch gar nicht im Umlauf sind 🤔.
Ganz bestimmt kann sie das. Dauert halt a bissi
Bestimmt dauert es nicht mehr lange bis eine KI keine Grenzen hat.
Vielleicht ist es schon so weit und wird bewusst zurückgehalten, wer weiß…