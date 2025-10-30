Take-Two Interactive: CEO: KI kann kein neues Grand Theft Auto entwickeln

Grundsätzlich offen gegenüber den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz zeigt sich Strauss Zelnick, CEO des Spieleentwicklers Take-Two Interactive. In einem Interview mit CNBC sagte er, kein grundsätzlicher Kritiker zu sein.

Dennoch sieht er bislang nur begrenzte Auswirkungen von KI auf die Entwicklung und Produktion von Videospielen. Trotz des Hypes um die Technologie bleibt ihr praktischer Nutzen in der Branche aus seiner Sicht noch überschaubar.

Das Urheberrecht ist dabei eines der zentralen Probleme. Er warnt davor, dass Inhalte, die mithilfe von KI generiert werden, rechtlich nicht geschützt sind. Dies stelle nicht nur ein Risiko für die eigene Firma dar, sondern auch für andere Kreative. Der Schutz des geistigen Eigentums und die Achtung der Rechte Dritter seien essenziell für seriöse Spieleentwickler.

Zelnick betont zudem, die Nutzung von KI in der Spielebranche habe nicht nur juristische, sondern auch ethische Grenzen. Inhalte müssen auch die Persönlichkeitsrechte von Menschen respektieren. Diese Einschränkungen machen den Einsatz von KI komplex und begrenzen ihren praktischen Nutzen in der kreativen Produktion.

Selbst wenn es keine rechtlichen Hürden gäbe, glaubt Zelnick nicht daran, dass KI in der Lage wäre, komplexe kreative Prozesse wie die Entwicklung einer erfolgreichen Marketingstrategie für ein Spiel wie „Grand Theft Auto“ zu übernehmen. Die Ergebnisse wären seiner Meinung nach wenig originell und eher eine Wiederholung bereits existierender Konzepte.

Zelnick sieht die kreative Begrenzung von KI in ihrer rückwärtsgewandten Arbeitsweise: Sie basiert auf alten Daten und kann daher kaum originelle Ideen hervorbringen. Für ein innovationsgetriebenes Unternehmen wie Take-Two bleibt KI deshalb vorerst ein begrenzt nutzbares Werkzeug.