Take-Two Interactive: CEO will keine neuen Spiele im Xbox Game Pass

Der CEO von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, äußert sich einmal mehr zur finanziellen Situation von Abo-Diensten wie dem Xbox Game Pass. Seine Ansichten bleiben weiterhin unverändert, und er meint, dass Abonnements sinnvoll sind für Katalogspiele, aber nicht für neue Einträge. Er hinterfragt auch, ob es überhaupt möglich ist, dass alle in dem Prozess – Entwickler, Publisher und Spieler gleichermaßen – davon profitieren.

„Unsere Ansichten bleiben unverändert. Wir sind der Meinung, dass ein Abonnementmodell für umfangreiche Katalogtitel sinnvoll sein kann. Aber es macht nicht wirklich Sinn für Titel der ersten Reihe. Damit ein Geschäftsmodell in der Unterhaltungsbranche Sinn macht, muss es sowohl für die Macher als auch für die Konsumenten der Unterhaltung funktionieren. Ich denke, ein Katalog kann für die Verlage sinnvoll sein, für die begeisterten Konsumenten, die wirklich Zugang zu vielen Produkten haben wollen. Aber wenn man sich mit Frontline-Produkten befasst, dann ist es wirtschaftlich viel schwieriger, einen Sinn zu finden“, sagte er während der Bilanzkonferenz von Take-Two Interactive.

Zelnick merkte an, dass die Konsummuster für einen Streaming-Dienst wie Netflix, der lineare Unterhaltung anbietet, anders sind als die für interaktive Unterhaltung.

„Verbraucher, die sich mit interaktiver Unterhaltung beschäftigen, haben andere Konsummuster als solche, die sich mit linearer Unterhaltung beschäftigen. Konsumenten von linearer Unterhaltung konsumieren etwa 150 Stunden Programm im Monat. Das sind wahrscheinlich weit über 100 verschiedene Titel. Im Falle der interaktiven Unterhaltung konsumieren die Verbraucher etwa 45 Stunden pro Monat, und das können ein, zwei, drei oder vier Titel sein. Aber es sind sicher nicht 100 Titel. Aus Verbrauchersicht ist also nicht klar, ob ein Abonnementmodell für den Großteil der Verbraucher wirklich Sinn macht.“

Insgesamt legt sich Strauß Zelnick jedoch nicht auf eine bestimmte Idee fest.

„Das bleibt abzuwarten. Wir sind offen für alles. Wir haben Katalogtitel für Abonnementdienste verfügbar gemacht. Gelegentlich haben wir auch Spitzentitel zur Verfügung gestellt. Aber wir sehen dies eher als Katalogangebot denn als Frontline-Angebot.“

Das bekannteste Beispiel für einen von Take-Two Interactive veröffentlichen Titel der in einen Abo-Service aufgenommen wurde, ist das von Rockstar Games entwickelte Grand Theft Auto V. Es wurde zuerst 2020 in den Xbox Game Pass aufgenommen, dann wieder entfernt, und das Gleiche passiert in diesem Jahr wieder. Das Spiel soll in Kürze wieder aus dem Dienst entfernt werden.