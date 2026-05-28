Take-Two Interactive: Chef erklärt, warum GTA-Macher Rockstar bisher unerreicht bleibt

Trotz zahlreicher Versuche anderer Entwickler sieht Take-Two-CEO Strauss Zelnick bislang keinen ernsthaften Konkurrenten für die Grand-Theft-Auto-Reihe.

Im Rahmen der TD Cowen 54th Annual Technology, Media & Telecom Conference sprach Zelnick über die lange Wartezeit zwischen den GTA-Veröffentlichungen und die Frage, warum andere Studios den Erfolg von Rockstar Games bisher nicht wiederholen konnten.

Dabei betonte er, dass viele Entwickler versucht hätten, ein vergleichbar erfolgreiches Open-World-Franchise aufzubauen – darunter auch ehemalige Rockstar-Mitarbeiter. Bislang sei jedoch niemandem gelungen, die gleiche Größenordnung und Marktbedeutung zu erreichen.

Nach Ansicht von Zelnick wird die größte Bedrohung für Rockstar nicht durch neue Technologien entstehen. Stattdessen sei außergewöhnliche Kreativität der entscheidende Faktor.

Wörtlich erklärte der Take-Two-Chef, dass irgendwann einzelne kreative Köpfe oder Teams auftauchen könnten, die etwas wirklich Außergewöhnliches erschaffen. Genau solche Talente wolle Take-Two langfristig innerhalb des eigenen Unternehmens fördern und gewinnen.

Gleichzeitig machte Zelnick deutlich, dass das Unternehmen trotz seiner Marktposition niemals selbstzufrieden werde. Man sei stets wachsam gegenüber möglichen Veränderungen innerhalb der Branche.

Die Aussagen fallen in eine Phase großer Erwartungen rund um Grand Theft Auto VI. Der neue Teil soll nach aktuellem Stand im November erscheinen – rund 13 Jahre nach dem Release von GTA 5.

Während GTA IV weiterhin Millionen Exemplare pro Quartal verkauft und GTA Online regelmäßig neue Inhalte erhält, bleibt die Frage offen, ob künftig ein anderer Entwickler eine ähnlich erfolgreiche Marke etablieren kann.