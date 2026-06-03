Take-Two Interactive: Glaubt an deutlich größeres Wachstum der WWE-Reihe

Take-Two-CEO Strauss Zelnick sieht für WWE 2K deutlich mehr Wachstumspotenzial und verweist auf die starke Entwicklung von WWE 2K26.

Trotz eines erfolgreichen Jahres für WWE 2K26 sieht Take-Two noch erhebliches Wachstumspotenzial für die Wrestling-Reihe.

In einem Interview mit IGN erklärte CEO Strauss Zelnick, dass die Serie ihre aktuelle Reichweite langfristig sogar verdoppeln oder verdreifachen könnte. Voraussetzung dafür sei, dass Entwickler Visual Concepts die Spiele weiterhin konsequent weiterentwickelt und den Spielern regelmäßig neue Inhalte und Ideen bietet.

Zelnick verwies dabei auf die starke Performance von WWE 2K26. Der Titel wurde von Kritikern positiv aufgenommen, während die wiederkehrenden Spielerausgaben laut Take-Two im Vergleich zu WWE 2K25 um 20 Prozent gestiegen sind.

„Wir sind sehr stolz auf den Metacritic-Score und darauf, wie sich der Titel entwickelt hat“, erklärte Zelnick. Gleichzeitig betonte er, dass man sich auf den bisherigen Erfolgen nicht ausruhen wolle. Stattdessen müsse die Qualität weiter verbessert und den Spielern noch mehr von dem geboten werden, was sie sich wünschen.

Nach Ansicht des CEOs verfügt die Marke über deutlich mehr Potenzial als bislang ausgeschöpft wird. Neue und unerwartete Ideen, die gleichzeitig zur WWE-Marke passen, seien entscheidend, um weitere Zielgruppen zu erreichen und bestehende Fans langfristig zu binden.

Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Visual Concepts erneut von Stellenstreichungen betroffen war. Berichten zufolge hat Take-Two im vergangenen Monat Mitarbeiter des Studios entlassen. Es wäre bereits das dritte Jahr in Folge, in dem es zu Entlassungen beim Entwickler der WWE-2K-Reihe gekommen ist.

Unabhängig davon zeigt sich Take-Two mit der aktuellen Entwicklung der Serie äußerst zufrieden und sieht weiterhin erhebliche Wachstumschancen für die Zukunft.