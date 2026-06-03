Take-Two Interactive: Glaubt an deutlich größeres Wachstum der WWE-Reihe

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Take-Two-CEO Strauss Zelnick sieht für WWE 2K deutlich mehr Wachstumspotenzial und verweist auf die starke Entwicklung von WWE 2K26.

Trotz eines erfolgreichen Jahres für WWE 2K26 sieht Take-Two noch erhebliches Wachstumspotenzial für die Wrestling-Reihe.

In einem Interview mit IGN erklärte CEO Strauss Zelnick, dass die Serie ihre aktuelle Reichweite langfristig sogar verdoppeln oder verdreifachen könnte. Voraussetzung dafür sei, dass Entwickler Visual Concepts die Spiele weiterhin konsequent weiterentwickelt und den Spielern regelmäßig neue Inhalte und Ideen bietet.

Zelnick verwies dabei auf die starke Performance von WWE 2K26. Der Titel wurde von Kritikern positiv aufgenommen, während die wiederkehrenden Spielerausgaben laut Take-Two im Vergleich zu WWE 2K25 um 20 Prozent gestiegen sind.

„Wir sind sehr stolz auf den Metacritic-Score und darauf, wie sich der Titel entwickelt hat“, erklärte Zelnick. Gleichzeitig betonte er, dass man sich auf den bisherigen Erfolgen nicht ausruhen wolle. Stattdessen müsse die Qualität weiter verbessert und den Spielern noch mehr von dem geboten werden, was sie sich wünschen.

Nach Ansicht des CEOs verfügt die Marke über deutlich mehr Potenzial als bislang ausgeschöpft wird. Neue und unerwartete Ideen, die gleichzeitig zur WWE-Marke passen, seien entscheidend, um weitere Zielgruppen zu erreichen und bestehende Fans langfristig zu binden.

Die Aussagen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Visual Concepts erneut von Stellenstreichungen betroffen war. Berichten zufolge hat Take-Two im vergangenen Monat Mitarbeiter des Studios entlassen. Es wäre bereits das dritte Jahr in Folge, in dem es zu Entlassungen beim Entwickler der WWE-2K-Reihe gekommen ist.

Unabhängig davon zeigt sich Take-Two mit der aktuellen Entwicklung der Serie äußerst zufrieden und sieht weiterhin erhebliche Wachstumschancen für die Zukunft.

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5 Kommentare Added

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  2. Ralle89 161165 XP First Star Bronze | 03.06.2026 - 17:10 Uhr

    Die schalten die Server zu schnell ab für das Geld deswegen passe ich da immer

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    • aleXdeluXe86 70320 XP Tastenakrobat Level 1 | 03.06.2026 - 17:25 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Sehe ich auch so.
      Möchte man mal im sale zuschlagen, kann man meist schon lesen das demnächst die Server offline gehen

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  3. Haen 11260 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 03.06.2026 - 17:27 Uhr

    Halte ich für ein Gerücht.
    Die WWE fährt wohl angeblich Rekorde und Gewinne noch und nöcher ein, ist allerdings auf den absteigenden Ast.
    Klingt komisch, ist aber so.

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  4. HakunaTraumata 128990 XP Man-at-Arms Onyx | 03.06.2026 - 17:30 Uhr

    Also ich finde mit tko geht wwe den völlig falschen Weg und wwe ist nicht mehr das was es früher mal war. Clash of italy hat das bestätigt. Bei purem Wrestling gucke ich lieber AEW

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