Take-Two Interactive: GTA 6-Milliarden könnten in neue Studio-Übernahmen fließen

Mit dem bevorstehenden Release von Grand Theft Auto VI könnte Take-Two Interactive vor einem gewaltigen Geldsegen stehen. Nun hat CEO Strauss Zelnick angedeutet, dass ein Teil der erwarteten Einnahmen künftig auch für weitere Übernahmen in der Spielebranche genutzt werden könnte.
Im Rahmen der jüngsten Investorenkonferenz nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen wurde Zelnick gefragt, wie das Unternehmen die erwarteten zusätzlichen Einnahmen verwenden möchte. Dabei nannte er drei zentrale Bereiche: organisches Wachstum durch die Entwicklung neuer Spiele, die Rückführung von Kapital an Aktionäre sowie sogenanntes anorganisches Wachstum.
Unter letzterem versteht Take-Two mögliche Übernahmen anderer Unternehmen. Zelnick betonte jedoch, dass solche Schritte nur sehr gezielt erfolgen würden. Der Fokus liege auf kreativen Studios und Teams, die langfristig hochwertige Spiele entwickeln können.
Als erfolgreiche Beispiele verwies der CEO auf die Übernahmen von Gearbox Entertainment und Zynga. Beide Akquisitionen bezeichnete er indirekt als positive Ergänzungen für das Unternehmen.
Konkrete Übernahmeziele nannte Zelnick nicht. Seine Aussagen zeigen jedoch, dass Take-Two nach dem Marktstart von Grand Theft Auto VI ausreichend finanzielle Möglichkeiten besitzen dürfte, um weitere Studios in das eigene Portfolio aufzunehmen.
Angesichts der enormen Erwartungen an Grand Theft Auto VI wäre ein solcher Schritt kaum überraschend. Das Spiel gilt bereits jetzt als einer der wichtigsten Releases der Videospielgeschichte und könnte Take-Two in eine noch stärkere Position innerhalb der Branche bringen.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich werde mir das Spiel wohl wieder zweimal oder mehr kaufen müssen. Erstmal für die aktuellen Konsolen im November, und dann noch mal für die nächste Konsolengeneration. Oh Mann, das Spiel wird so gemolken werden 🤣
Evtl musst du ja nur noch updaten
Oder einfach nichts machen, man hofft dann vlt auf ein paar Mikrotransaktionen mehr 😛
Wer hoch steht, kann tief fallen, man sollte sich nicht zu sehr übernehmen.
Da würden sich einige Studios bestimmt freuen, unter dem Dach mit R* Platz zu finden.
Nötig hätten sie eine Übernahme wahrscheinlich nicht. Alle 10 Jahre ein GTA und das Geld kommt von alleine. 😅
Bom mal gespannt auf was sie da ein Auge geworfen haben 🤔
Bitte nicht noch eine stärkere Position, sind schon genug stark. „Freie Marktwirtschaft“ lässt grüssen. Sie können meinetwegen Studios aufkaufen, so viel sie wollen, wenn sie es für nötig finden, aber nicht CD Project Red. Dies wäre gar nicht gut. Ich denke, es wird wohl Remedy sein, wegen Max Payne. Das Remake, ist ja bei ihnen in Entwicklung, würde also passen.
Noch ist das ja alles Wunschdenken. Es kommen so viele Spiele raus, dss Gta tatsächlich untergehen könnte. Spieler haben nicht mehr so viel Geld, warten auf einen Sale. Man sollte auch die Möglichkeit sehen, dass es am Releasetag ein Flop werden könnte, zumal man nich nichts vom Gameplay gesehen hat oder Vorbestellungen möglich wären. Am Ende entscheidet sich EA Fifa 2028 zum gleichen Datum rauszubringen und GTA bekommt Mega Probleme. Zumal sollte Take2 erstmal seine Schulden bezahlen bevor man fantasiert welche Firma man aufkauft.
Ich kann mir nicht vorstellen das es am Releasetag ein Flop ist.
Ich auch nicht, aber trotzdem sollte man nicht schon so Megatöne spucken und am Ende verkauft es sich gerade mal soviel dass die Schulden von fasst 4Mrd$ getilgt werden können. Zumal Teil 5 auch nicht direkt so viel Umsatz gemacht hat, das hat auch Jahre gedauert mit dem Online Modus, was ok ist, aber die 8Mrd, könnten auch erst 2034 erreicht sein. GTA 5 hat pro Jahr nur 1Mrd$ seit Release erzeugt, also steady, von 2013-2026 pro Jahr 1Mrd., was natürlich Top ist aber, d.h. für GTA6 wird es nicht viel anders laufen. bis da 8Mrd zusammen sind, ist das Spiel schon 7-8 Jahre im Dienst. Take2 hat aber ca. 4Mrd Schulden, also tatsächliches Minus auf dem Bankkonto, es würde dann 4-6 Jahre dauern diese abzubezahlen und dann machen sie erst Gewinn. Rein wirtschaftlich ist es eine gute Investition, aber eben auf Jahre nicht 2027 kann ich mir einen Ferrari kaufen. Und hinzukommt noch die anderen Take2 Spiele VÖs sind schon vorprogrammierte Flops.
GTA6 wird bestimmt nicht untergehen 😅
Was ich mir vorstellen könnte, dass es Teile der Welt gibt wo Konsumenten keinen Bock auf gta6 haben wegen den ganzen Ami Vibes. In Deutschland mal sehen, wahrscheinlich gibt’s zu viele Kiddies die das alles eh nicht blicken.
@dbghskull das kommt auch noch hinzu. Wobei ich denke bei Spielen ist das nicht so schlimm, EA FIFA wird auch jeder weiterkaufen. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn die Krisen so weitergehen oder erstmal richtig eskalieren, dass die Leute gar nicht mehr daran denken Spiele kaufen zu wollen, weil Toilettenpapier plötzlich rar ist oder realistischer Dünger, Öl und Essen nochmal 50% Preisanstieg erfährt.
Wobei gerade in schweren Zeiten sich die Leute nach Eskapismus sehnen. Das siehst ja auch an den starken Verkaufszahlen von Spielen in den letzten Monaten. Die Frage ist, ob gta6 die gewünschte Flucht aus dem Alltag ist.
Na dann, Nagoshi Studio kaufen. Dann kommt vielleicht auch Mal wieder ein für mich gutes Spiel von Take2.