Take-Two Interactive: GTA 6 sorgt für Rückenwind – weitere Studio-Übernahmen in Aussicht

Take-Two plant mit einem Cashflow von über einer Milliarde US-Dollar und schließt neue Studio-Übernahmen nicht aus.

Take-Two Interactive blickt auf ein äußerst erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Das Unternehmen erzielte Net Bookings in Höhe von 6,72 Milliarden US-Dollar und lag damit rund 750 Millionen US-Dollar über den ursprünglichen Prognosen.

Nach Angaben von CEO Strauss Zelnick übertrafen alle Unternehmensbereiche die Erwartungen. Die NBA 2K-Reihe erreichte Rekordumsätze und starke wiederkehrende Spielerausgaben, Zynga verbuchte das erfolgreichste Geschäftsjahr seit der Übernahme im Jahr 2022 und auch die Grand Theft Auto-Reihe sorgte weiterhin für hohe Einnahmen sowie eine starke Spielerbindung.

Übernahmen rücken in den Fokus

Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr erwartet Take-Two einen operativen Cashflow von mehr als einer Milliarde US-Dollar. Diese finanzielle Stärke eröffnet dem Publisher die Möglichkeit, künftig gezielt in weitere Studios oder Unternehmen zu investieren.

Welche Übernahmen konkret infrage kommen, verriet Zelnick nicht. Er machte jedoch deutlich, dass Take-Two dank der soliden Bilanz in einer guten Position sei, attraktive Akquisitionen zu prüfen und gleichzeitig weiter in Technologien sowie die eigenen Marken zu investieren.

Ein entscheidender Faktor für die kommenden Monate dürfte Grand Theft Auto 6 werden. Der Blockbuster soll am 19. November erscheinen und gilt bereits jetzt als einer der größten Spiele-Launches aller Zeiten.

Branchenanalysten rechnen mit einem außergewöhnlich starken Marktstart. Schätzungen zufolge könnten die Vorbestellungen bereits einen Umsatz von mehreren hundert Millionen US-Dollar erzielt haben. Für die erste Verkaufswoche werden sogar Einnahmen zwischen 3,3 und 5,2 Milliarden US-Dollar erwartet.

Offizielle Vorbestellerzahlen hat Take-Two bislang zwar nicht veröffentlicht, dennoch führt Grand Theft Auto 6 bereits in zahlreichen Regionen die Verkaufscharts der digitalen Stores an. Auch Microsoft spricht von einer Rekordnachfrage auf den eigenen Plattformen.