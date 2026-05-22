Take-Two Interactive: Massive Spiele-Offensive umfasst 29 Spiele bis 2029

Take-Two gibt einen detaillierten Ausblick auf seine umfangreiche Spielepipeline für die kommenden Jahre.

Mit einer aktualisierten Pipeline für die Geschäftsjahre 2027 bis 2029 konkretisiert Take-Two seine langfristige Release-Strategie und setzt auf eine breite Mischung aus etablierten Marken und neuen Projekten.

Insgesamt plant das Unternehmen mehrere Dutzend Veröffentlichungen, die sich auf unterschiedliche Genres und Marken verteilen. Besonders auffällig ist der starke Fokus auf bestehende Erfolgsreihen, die weiterhin den Kern des Portfolios bilden.

Im Detail umfasst die Planung drei Mobile-Titel, darunter CSR3, sowie acht Sportspiele aus bekannten Reihen wie NBA 2K, WWE 2K und PGA Tour 2K. Diese Segmente gelten traditionell als stabile Umsatzträger im jährlichen Veröffentlichungsrhythmus.

Darüber hinaus sind drei neue Core-IP-Titel vorgesehen, zu denen unter anderem Judas und Project Ethos zählen. Diese Projekte markieren den Versuch, langfristig neue Marken im Portfolio zu etablieren.

Den größten Anteil machen jedoch bestehende Marken aus: Insgesamt 15 Titel basieren auf bekannten IPs. Darunter befinden sich acht direkte Fortsetzungen sowie sieben Remakes, Remaster oder erweiterte Versionen für neue Plattformen. Grand Theft Auto VI wird hier mit dem 19. November als einziger Titel konkret aufgeführt.

Die aktualisierte Planung zeigt deutlich, dass Take-Two weiterhin auf eine Kombination aus bewährten Erfolgsrezepten und gezielten Innovationen setzt, um Wachstum und Marktpräsenz in den kommenden Jahren zu sichern.