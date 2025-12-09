Take-Two Interactive: Perfect Dark Führungskräfte leiten neues Studio

Take-Two Interactive heuert ehemalige Perfect Dark-Führungskräfte für neues 2K-Studio an.

Nach der Einstellung des Reboots von Perfect Dark und der Auflösung des Entwicklerstudios The Initiative haben zwei führende Köpfe des Projekts eine neue Anstellung gefunden.

Studioleiter Darrell Gallagher und Game Director Brian Horton wurden von 2K verpflichtet, um dort ein neues Studio aufzubauen. Der Wechsel wurde zunächst von Branchenjournalist Jason Schreier berichtet und anschließend von 2K bestätigt.

2K hob in seiner Stellungnahme die langjährige Erfahrung der beiden Entwickler hervor und nennt in einer Mitteilung die gemeinsame Laufbahn von rund sechs Jahrzehnten in der AAA‑Entwicklung und verweist auf Arbeiten an Titeln wie Tomb Raider, Call of Duty, Destiny, Marvel’s Spider‑Man, Hitman und Deus Ex.

Angaben zu Projekten, Teamgröße oder weiteren Übernahmen ehemaliger The Initiative‑Mitarbeiter wurden nicht gemacht.

