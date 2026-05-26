Take-Two Interactive: Unternehmen plant sechs Remakes und Remaster bis 2029

Take-Two Interactive hat bestätigt, dass im Zeitraum bis zum Geschäftsjahr 2029 insgesamt sechs Remakes, Remaster oder sogenannte Plattform-Erweiterungen geplant sind.

Konkrete Spiele wurden nicht genannt. Dennoch spekuliert die Branche bereits über mögliche Kandidaten, darunter Titel wie Grand Theft Auto IV, Red Dead Redemption 2 sowie Max Payne 3.

Neben klassischen Remakes und Remastern erwähnte Take-Two auch sogenannte „Platform Extensions“. Dabei könnte es sich um technische Überarbeitungen oder Portierungen bestehender Spiele auf aktuelle Konsolen und PC handeln, ohne vollständige Neuinterpretation des jeweiligen Titels.

Die Strategie ist für den Publisher nicht neu. Bereits in der Vergangenheit setzte Take-Two auf Neuauflagen wie Mafia: Definitive Edition sowie Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Welche konkreten Projekte tatsächlich umgesetzt werden, bleibt vorerst offen. Weitere Details dürften im Zuge zukünftiger Geschäftsberichte oder Ankündigungen folgen.