Take-Two Interactive: Unternehmen plant sechs Remakes und Remaster bis 2029

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Image: Take-Two Interactive

Take-Two bestätigt mehrere Remakes und Plattform-Updates bis 2029.

Take-Two Interactive hat bestätigt, dass im Zeitraum bis zum Geschäftsjahr 2029 insgesamt sechs Remakes, Remaster oder sogenannte Plattform-Erweiterungen geplant sind.

Konkrete Spiele wurden nicht genannt. Dennoch spekuliert die Branche bereits über mögliche Kandidaten, darunter Titel wie Grand Theft Auto IV, Red Dead Redemption 2 sowie Max Payne 3.

Neben klassischen Remakes und Remastern erwähnte Take-Two auch sogenannte „Platform Extensions“. Dabei könnte es sich um technische Überarbeitungen oder Portierungen bestehender Spiele auf aktuelle Konsolen und PC handeln, ohne vollständige Neuinterpretation des jeweiligen Titels.

Die Strategie ist für den Publisher nicht neu. Bereits in der Vergangenheit setzte Take-Two auf Neuauflagen wie Mafia: Definitive Edition sowie Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition.

Welche konkreten Projekte tatsächlich umgesetzt werden, bleibt vorerst offen. Weitere Details dürften im Zuge zukünftiger Geschäftsberichte oder Ankündigungen folgen.

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20 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. AnCaptain4u 268895 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.05.2026 - 08:18 Uhr

    Mir wären Remakes von Bully und Midnight Club LA lieber.
    Aber bin da eh skeptisch. Die GTA-Remaster Trilogy war ein technisches Desaster und RDR war mMn zu wenig Neues um von einem Remaster zu sprechen.

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    • Ash2X 338240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.05.2026 - 09:39 Uhr
      Antwort auf AnCaptain4u

      Daher Rockstar quasi alles vergisst was nicht GTA oder RDR ist würde ich eher damit rechnen das Take Two nicht zwingend von Rockstar spricht – ab von Switch Ports.
      Die Rennspiele sind schon wegen der vielen Lizenzen raus.

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      • AnCaptain4u 268895 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 26.05.2026 - 09:55 Uhr
        Antwort auf Ash2X

        Meinste? Das waren ja keine 60 Autos in MC:LA und ich sehe da einfach Potential, wenn EA nicht auf die Idee kommt uns ein Underground-Neuauflage zu schenken oder Playground zu harmlos bleibt bzgl. Tuning.

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        • Ash2X 338240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.05.2026 - 10:44 Uhr
          Antwort auf AnCaptain4u

          Die Idee ist natürlich gut, aber ab von der Musik sind Autolizenzen nicht günstig… Wenn man dann noch bedenkt dass die Reihe eher mittelmäßig erfolgreich war und das Rockstar seit 13 Jahren in nichts anderes investiert hat weil GTA mehr Geld in zwei Monaten macht als es jemals einspielen würde… Nun… Ich würde mich freuen, aber… 😅

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  2. David Wooderson 362981 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 26.05.2026 - 08:28 Uhr

    Das ist schon schlau weil easy Money. Einfach den Usern ein Paar Häppchen hinwerfen die werden es schon kaufen.

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  4. Rotten 123505 XP Man-at-Arms Silber | 26.05.2026 - 08:47 Uhr

    Würde mir ein Bully Remake wünschen, wird wohl nit passieren 😅 von daher bin ik gespannt was se raus bringen werden 😹

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  5. Vayne1986 54455 XP Nachwuchsadmin 6+ | 26.05.2026 - 08:59 Uhr

    Hoffe sehr auf Grand Theft Auto IV & vielleicht noch GTA VCS & GTA LSS. ❤️ Mafia 2 wäre auch klasse. Bin gespannt was da so erscheinen wird. 🙂

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  6. Katanameister 437260 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 26.05.2026 - 09:01 Uhr

    Mal sehen ob Besitzer von klassischen Versionen das Remaster gratis bekommen wie bei Red Dead Redemption 1.

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    • Ash2X 338240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.05.2026 - 09:44 Uhr
      Antwort auf Devilsgift

      Nope, die entstehen afaik unabhängig bei Remedy – sie haben nur Max Payne 3.

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        • Ash2X 338240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.05.2026 - 10:46 Uhr
          Antwort auf Devilsgift

          Sie waren nur Publisher für 1&2…Und die Rechte liegen afaik bei Remedy. Max Payne 3 war von Rockstar, nicht Remedy.

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  8. Ash2X 338240 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 26.05.2026 - 09:43 Uhr

    Man darf nicht vergessen das Take Two nicht nur Rockstar ist sondern auch 2K Games – also Borderlands, You don’t know Jack, Bioshock, Mafia etc.

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  10. Economic 103750 XP Elite User | 26.05.2026 - 10:31 Uhr

    Von mir aus können die alle aufhören mit der Remakerei, auch so ne schwachsinnige neue Mode bei den Games.
    Sollen die Ressourcen lieber in was neues stecken damit man nicht wieder 10 Jahre für nen Nachfolger warten muss

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