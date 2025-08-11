Take-Two Interactive: Verfolgt langfristige Unternehmensstrategie

Strauss Zelnick, CEO von Take-Two Interactive, hat in einem Interview mit The Game Business die langfristige Ausrichtung des Unternehmens bekräftigt.

Er erklärte, dass Take-Two nicht auf bisherigen Erfolgen ausruhe, sondern aktiv daran arbeite, die kreativste, innovativste und effizienteste Firma der Branche zu bleiben. Zelnick betonte, dass Erfolg nicht garantiert sei und man sich ständig weiterentwickeln müsse, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Arroganz bezeichnete er als Feind nachhaltiger Erfolge.

Die Unternehmensstrategie sei darauf ausgelegt, über Zeiträume von fünf, zehn oder zwanzig Jahren hinweg zu wirken.

Zelnick verwies auf die eigene Erfahrung: Als er vor 18 Jahren die Leitung übernahm, habe er bereits das Ziel verfolgt, ein stabiles und wachsendes Unternehmen aufzubauen. Diese Denkweise gelte auch heute. Kurzfristige Marktmechanismen seien aus seiner Sicht kein Problem der Märkte selbst, sondern der menschlichen Natur.

Im Hinblick auf stagnierende Konsolenverkäufe erklärte Zelnick, dass Take-Two seine Spiele auf möglichst vielen Plattformen veröffentlichen wolle, um eine breite Zielgruppe zu erreichen.

Auch wenn manche Titel nicht zeitgleich auf allen Systemen erscheinen, würden sie langfristig für alle relevanten Plattformen verfügbar gemacht. Ein Beispiel dafür sei die Grand Theft Auto-Reihe.