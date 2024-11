Take-Two Interactive: Wann erscheinen Borderlands 4 und Mafia: The Old Country?

Angaben zum Release-Zeitraum von Borderlands 4 und Mafia: The Old Country machte Take-Two Interactive im neuen Finanzbericht.

Auskunft über die Veröffentlichung von kommenden Videospielen machte Take-Two Interactive im aktuellen Quartalsbericht. Dabei zeigte sich, dass das Unternehmen so einiges in der Pipeline hat.

Während Rockstar Games weiterhin die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI im Herbst 2025 plant, wird Sid Meier’s Civilization VII im Februar 2025 erscheinen.

Mafia: The Old Country und Borderlands 4 dürften etwas länger auf sich Warten lassen. Beide Spiele sollen im Geschäftsjahr 2026 auf den Markt kommen. Das bedeutet den Zeitraum zwischen April 2025 und März 2026.

Da die Ankündigungen von Mafia: The Old Country und Borderlands 4 mit August gar nicht so lange zurückliegen, ist davon auszugehen, dass die beiden Spiele eher zum Ende des Geschäftsjahres veröffentlicht werden.