Tales from the Borderlands: Neuigkeiten zum Spiel für heute erwartet – UPDATE

Neuigkeiten zu New Tales from the Borderlands wurden für heute Abend bei der Gamescom Opening Night Live angeteasert.

Fans des Borderlands-Universums und narrativen Geschichten dürfen heute auf Neuigkeiten zu New Tales from the Borderlands erwarten.

Moderator Geoff Keighley teasert etwas zum Spiel für die Gamescom Opening Knight an, die heute Abend um 20:00 Uhr startet.

Vermutlich wird ein neuer Trailer gezeigt und der Release-Termin offizielle verkündet. New Tales from the Borderlands könnte am 21. Oktober erscheinen, wie ein Leak bei Amazon zuletzt verriet. Ob der Termin stimmt, das werden wir heute Abend erfahren.

UPDATE

Natürlich sind hier Neuigkeiten zum Spiel New Tales from the Borderlands gemeint. Wir haben das in unserer Spieledatenbank verwechselt und bitten um Entschuldigung für die Verwirrung.