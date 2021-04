Tales of Arise: Action-Rollenspiel verzichtet auf Multiplayer

Autor:, in / Tales of Arise

Wie Bandai Namco bestätigt, wird das Action-Rollenspiel Tales of Arise auf eine Multiplayer-Komponente verzichten.

Bandai Namcos kommendes Action-Rollenspiel Tales of Arise setzt auf eine Geschichte mit Fokus auf zwei Protagonisten. Eigentlich ein Szenario, bei welchem Multiplayer-Komponenten oder Koop-Elemente wie aus früheren Tales of-Titeln bekannt, naheliegen würden.

Wie nun allerdings Produzent Yusuke Tomizawa gegenüber IGN bestätigte, wird Tales of Arise eine reine Einzelspieler-Angelegenheit. Bandai Namco habe sich gegen die Multiplayer-Mechaniken entschieden und sich stattdessen lieber auf die Interaktion der beiden Charaktere konzentriert:

„Dieses Spiel ist also wirklich ein eigenständiges Spiel, in welchem Einzelspieler das Drama und die gesamte Geschichte des Spiels genießen können. Wir haben derzeit keine Pläne für einen Mehrspielermodus. Andererseits haben wir uns sehr darauf konzentriert, wie die Charaktere harmonieren und wie sie im Kampf zusammenarbeiten und wie sich das in der Spielmechanik auswirkt.“

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.