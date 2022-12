Tales of Arise: Beyond the Dawn Markenrechte gesichert

Autor:, in / Tales of Arise

In Japan und Europa hat sich Bandai Namco die Markenrechte an Tales of Arise: Beyond the Dawn gesichert.

Eine Erweiterung zu Tales of Arise könnte in Arbeit sein. Bandai Namco Entertainment hat sich zumindest in Japan und Europa die Markenrechte an Tales of Arise: Beyond the Dawn gesichert, die diese Vermutung zulassen.

Weitere Informationen zur Art des Markenschutzes von Beyond the Dawn gehen aus den Anmeldedaten nicht hervor. Da heute Nacht die Game Awards stattfinden, könnte es vielleicht sogar schon in Kürze Neuigkeiten dazu geben.

Produzent Yusuke Tomiwaza sagte im April noch, es würde keine Pläne für eine Erweiterung geben. Ob Beyond the Dawn nun doch ein DLC, eine Fortsetzung des Action-Rollenspiels oder etwas ganz anderes, bleibt abzuwarten.