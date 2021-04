Tales of Arise: Collector’s Edition bei Amazon vorbestellbar

Autor:, in / Tales of Arise

Das Rollenspiel Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 auch in einer physischen Collector’s Edition für Xbox One, inklusive einem kostenlosen Upgrade für Xbox Series X|S.

Bei Amazon könnt ihr die Tales of Arise Collector’s Edition bereits vorbestellen.

Die Inhalte der Tales of Arise Collector’s Edition:

Tales of Arise (Vollversion)

Ein exklusives Diorama von Alphen und Shionne (18 cm)

64-seitiges Artbook

Steelbook

Original-Soundtrack als CD und digital (14 Titel)

Digitale Inhalte: Premium-Reisepaket Artefakte und Objekte Paket: Bequemer Abenteurer Bonus-Objekt-Paket Artefakte, Objekte, Essen und Gald Bonus-Kostüm-Paket 8 Kostüme & 6x Zubehör Kostümpaket: Zusammenarbeit 3 Kostüme Schulleben-Paket: 6 Kostüme Strandzeit-Pakete: 6 Kostüme Streitende Reiche-Pakete: 6 Kostüme



Natürlich erhaltet ihr auch die Vorbesteller-Boni mit Kostümen und Kochrezepten.

Vorbesteller-Boni:

Anpassungsobjekte für Alphen und Shionne Alphen – [Kostüm] Rüstung des Versöhners Shionne – [Kostüm] Edelasche Shionne – [Frisur] Pechschwarze Tiar

Zubehörteile Linker schwarzer Flügel Rechter schwarzer Flügel Linker weißer Flügel Rechter weißer Flügel

Exklusive Kochrezepte Mabo-Currybrötchen-Rezept Heißer Fischtopf-Rezept Orientalisches Reisrezept Obstsandwich-Rezept

16 Essensobjekte

Hier könnt ihr die Tales of Arise Collector’s Edition bei Amazon vorbestellen: