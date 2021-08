Tales of Arise: Demo belohnt Spieler mit Vacation Hootle

Autor:, in / Tales of Arise

Alle Spieler, die die Tales of Arise Demo spielen, können sich ein „Vacation Hootle“ für das Hauptspiel sichern.

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass eine kostenlose Demoversion von Tales of Arise ab sofort für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4 erhältlich ist.

Spielerinnen und Spieler haben darin die Möglichkeit, mit ihrem Lieblingscharakter einen Teil der Spielewelt, die schöne Region Elde Menancia, vorab zu erkunden und die ersten Eindrücke zum actionreichen Gameplay zu sammeln. Einige Szenen haben wir euch gestern Abend schon live im Stream gezeigt.

Außerdem gibt die Demo Einblicke in die Camping- und Koch-Mechaniken, sowie das neue Skit-System. Als Bonus für das Spielen der Demoversion können sich alle Spieler den „Vacation Hootle“ für die Vollversion des Spieles sichern.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.