Tales of Arise: Entwickler berichten über Herausforderungen zum Jubiläumstitel

Die Entwickler von Tales of Arise melden sich in einem neuen Video zu Wort und berichten über die Herausforderungen für den 25-jährigen Jubiläumstitel.

Bandai Namco Entertainment hat bereits Tales of Arise offiziell angekündigt und dazu auch die Vorbestellerboni bekannt gegeben. Eine umfangreiche Collector’s Edition wurde ebenfalls enthüllt.

In einem neuen Video sprechen nun Yusuke Tomizawa (Producer) und Minoru Iwamoto (Art Director), wie sie sich das Spiel und die Herausforderungen für den 25-jährigen Jubiläumstitel vorstellen. Zuvor wurde bereits bekannt, dass man mit einem Open-World-Setting geliebäugelt hatte und das Spiel diesmal auf einen Multiplayer verzichten wird.

Das JRPG Tales of Arise von Bandai Namco Entertainment erscheint am 10. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC.