Tales of Arise: Intro-Sequenz wird nächste Woche enthüllt

BANDAI NAMCO Entertainment hat ein erstes Bild aus dem Intro von Tales of Arise veröffentlicht, ganz gezeigt wird das Video in wenigen Tagen.

BANDAI NAMCO Entertainment hat bekannt gegeben, dass sie die Intro-Sequenz von Tales of Arise am 05. Juli 2021 veröffentlichen werden. Als kleinen Vorgeschmack haben sie ein Bild auf Twitter gezeigt:

Tales of Arise ist der neueste Teil der „Tales of“-Rollenspiel-Reihe und erscheint am 10. September 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.