Tales of Arise: Kisara im Charakter-Trailer vorgestellt

Im neuen Charakter-Trailer zum kommenden JRPG Tales of Arise wird Captain Kisara von der Elde Menancia Guard genauer vorgestellt.

Heute wird Captain Kisara von der Elde Menancia Guard im neuen Charakter-Trailer zum kommenden JRPG Tales of Arise vorgestellt. Sie ist eine starke Dahnanerin, die Schildangriffe und Verteidigungstechniken wie keine andere beherrscht. Das brillante Juwel, das von allen hoch geschätzt wird, sogar von den renanischen Soldaten.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC.