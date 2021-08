Autor:, in / Tales of Arise

Eine kostenlose Demo zu Tales of Arise erscheint im August. Der Termin steht auch schon fest!

Bandai Namco Entertainment hat offiziell bekannt gegeben, dass am 18. August 2021 eine kostenlose Demo zu Tales of Arise für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erscheinen wird.

Weitere Informationen zum Spiel erhaltet ihr auf der Spielübersichtsseite.