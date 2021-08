Tales of Arise: PlayStation-Version zensiert laut Gerücht

Autor:, in / Tales of Arise

Es gibt Gerüchte, dass Tales of Arise auf der PlayStation an zahlreichen Stellen zensiert und entschärft wurde.

Ganze neun Punkte wurden aufgeführt, an denen das Rollenspiel angeblich auf der PlayStation beschnitten wurde:

Mehrere Kostüme (alle weiblichen Charaktere) wurden weniger gewagt gestaltet. Es gibt eine Szene mit einem heißen Thermalbad, die auf Sony-Plattformen vollständig aus dem Spiel entfernt wurde. Sie ist zwar nicht handlungsrelevant, wurde aber trotzdem entfernt. Das Gebiet existiert immer noch, aber eine Szene von dort ist verschwunden. Die dazugehörigen Kostüme (und Badetücher), die man durch das Sehen der besagten Szene mit der Thermalbad-Szene erhält, wurden komplett entfernt. Die Geschlechtssymbole (in der Spielsprache) an den Türen der besagten Thermalbad-Szene wurden entfernt. Es gibt eine optionale Szene, in der die weiblichen Charaktere gegenseitig sexuelle Bemerkungen machen. Diese gesamte Szene wurde entfernt. Es gibt eine Szene, in der einer der männlichen Charaktere an einen der weiblichen Charaktere herantritt, und es wird angedeutet, dass er sie nackt sehen könne, obwohl in keiner Version etwas gezeigt wird. In den Playstation-Versionen ist der Dialog jedoch anders und die sexuellen Andeutungen wurden entfernt. Das Design einer Waffe, die einer der NSCs trägt, wurde verändert. Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Grund für diese Änderung ist. Es gibt eine Szene, in der ein Feind eine der weiblichen Figuren schlägt. In der PS-Version weicht sie aus, fällt aber trotzdem zu Boden. Eine Dialogauswahl wurde geändert. Es gibt einen extravaganten Charakter (ich glaube, es wird nie gesagt, dass er homosexuell ist, aber es wird stark angedeutet), der in anderen Versionen die Möglichkeit hat, sein Flirten mit dir in Frage zu stellen. In den PS-Versionen wird dieser Dialog jedoch dahingehend geändert, dass man ihn einfach als ’nervig‘ bezeichnet.

Noch ist unklar, ob etwas an den Gerüchten dran ist. Der Grund für die Zensur könnte höchstwahrscheinlich das japanische CERO-Rating-Board sein, das dafür bekannt ist, einige „Anforderungen“ an die Zensur von Titeln zu stellen.

Tales of Arise erscheint am 21. September für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.