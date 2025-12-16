Tales of Arise: Produzent richtet emotionale Botschaft an die Fans

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Tales-of-Reihe hat sich General Producer Tomizawa-san mit einer offiziellen Botschaft an die Fans gewandt.
In seiner Nachricht bedankt er sich ausdrücklich für die jahrzehntelange Unterstützung und Loyalität der Community, die maßgeblich zum anhaltenden Erfolg der japanischen Rollenspielserie beigetragen hat. Seit dem Debüt der Reihe hat sich Tales of zu einer festen Größe im Genre der JRPGs entwickelt und Generationen von Spielern mit seinen Geschichten, Charakteren und Kampfsystemen begleitet.
Tomizawa-san betont, dass die Leidenschaft der Fans ein zentraler Antrieb für das Entwicklerteam ist und die vergangenen 30 Jahre ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen wären.
Doch es gibt noch mehr! Produzent Yusuke Tomizawa deutete neue Informationen zur Tales Serie im Jahr 2026 an. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Tales of wurden auch Remaster von älteren Teilen der Serie erwähnt und ein brandneues Spiel angeteasert.
Das Jubiläum markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein für Tales of, sondern auch den Fortbestand einer Marke, die sich über Jahrzehnte hinweg stetig weiterentwickelt hat und weiterhin fest in der Gaming-Landschaft verankert ist.
Verrückt. Noch nie davon gehört
ich kenne zwar einige Sachen von denen aber gespielt noch kein einzigen Teil 🙂
Hab mir das Remaster von Symphonia im Sale gekauft, damit werd ich mal einen Teil der Serie nachholen, bin gespannt
Glückwunsch zum Jubiläum. 🥳
Besitze Tales of Xillia Remastered und bin gespannt auf weitere Remaster sowie auf ein neues Spiel. 🙂
Ich kenne die Teile aber hab aus verschiedenen Gründen noch nicht einen selber gespielt. Vielleicht ja dann beim Remaster ^^
Das ist cool, hoffe es geht die nächsten 30 Jahre so weiter.
Ist ne nette Jrpg Reihe schwankt aber oft in der Qualität
Tales of symphonia war eins meiner liebsten jrpgs. Aber habe auch Tales of vesperia durchgespielt das war auch mein Ausstieg aus der Serie. Davor etliche Titel noch auf der Playstation und PSP. Aber irgendwie bin ich dem kompletten Genre entwachsen hab ich das Gefühl. Hab früher jedes jrpg eigentlich gespielt
Finde ich immer stark, wenn Spiele Franchises so lange durchhalten und immer Fans haben die es lieben.
Glückwunsch zum Jubiläum.
Hatte mit Tales of Arise meinen Einstieg in die Reihe, sehr gutes Spiel, die anderen stehen auch noch auf meiner Liste.