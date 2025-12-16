Tales of Arise: Produzent richtet emotionale Botschaft an die Fans

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Tales-of-Reihe hat sich General Producer Tomizawa-san mit einer offiziellen Botschaft an die Fans gewandt.

In seiner Nachricht bedankt er sich ausdrücklich für die jahrzehntelange Unterstützung und Loyalität der Community, die maßgeblich zum anhaltenden Erfolg der japanischen Rollenspielserie beigetragen hat. Seit dem Debüt der Reihe hat sich Tales of zu einer festen Größe im Genre der JRPGs entwickelt und Generationen von Spielern mit seinen Geschichten, Charakteren und Kampfsystemen begleitet.

Tomizawa-san betont, dass die Leidenschaft der Fans ein zentraler Antrieb für das Entwicklerteam ist und die vergangenen 30 Jahre ohne diese Unterstützung nicht möglich gewesen wären.

Doch es gibt noch mehr! Produzent Yusuke Tomizawa deutete neue Informationen zur Tales Serie im Jahr 2026 an. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums von Tales of wurden auch Remaster von älteren Teilen der Serie erwähnt und ein brandneues Spiel angeteasert.

Das Jubiläum markiert nicht nur einen wichtigen Meilenstein für Tales of, sondern auch den Fortbestand einer Marke, die sich über Jahrzehnte hinweg stetig weiterentwickelt hat und weiterhin fest in der Gaming-Landschaft verankert ist.