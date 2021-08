Tales of Arise: Rollenspiel erzählt eine in sich geschlossene Geschichte

Autor:, in / Tales of Arise

Das kommende Rollenspiel Tales of Arise erzählt eine in sich geschlossene Geschichte die nicht durch DLCs oder einen Nachfolgetitel erweitert wird.

Der Start von Tales of Arise rückt immer näher und Bandai Namco veröffentlicht nach und nach neue Details um die Vorfreude auf die Veröffentlichung des Action-Rollenspiels weiter zu steigern.

In einem kürzlich abgehaltenen Q & A gab Series Producer Yusuke Tomizawa nun an, dass Tales of Arise eine in sich geschlossene Geschichte beinhalten werde, welche mit dem Abspann des Spiels beendet sei. Bandai Namco verfolge, trotz eventueller medienübergreifender Spin-offs, keine Pläne die Geschichte des Titels auf irgendeine Weise fortzusetzen:

„Die komplette Geschichte von Tales of Arise erschließt sich im Spiel. Wir haben DLC-Inhalte wie in der Limited Edition, aber die vollständige Geschichte ist im Basisspiel enthalten. Ich garantiere es. Darüber hinaus ist Arise im Grunde ein eigenständiges Spiel. Wir planen nicht, es mit einem anderen Spiel zu verknüpfen, und es wird mit diesem einen Spiel enden. In den Crossover-Handyspielen wird es Kollaborationsinhalte von Tales of Arise geben, die jedoch völlig unabhängig vom Hauptspiel sind. Auch wenn Ihr die Handyspiele nicht spielt, könnt Ihr Tales of Arise genießen.“

Tales of Arise erscheint am 10. September für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.