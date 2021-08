Tales of Arise: Rollenspiel wurde nicht zensiert, bestätigt Bandai Namco

Autor:, in / Tales of Arise

Bandai Namco Entertainment stellt klar, dass das Rollenspiel Tales of Arise nicht zensiert wurde.

Wie wir bereits berichtet haben, keimten im Internet einige Gerüchte auf, dass Tales of Arise in Japan an einigen Stellen zensiert und entschärft wurde, wobei nur die PlayStation-Version betroffen sein sollte.

Bandai Namco Entertainment hat uns von Xboxdynasty offiziell bestätigt, dass Tales of Arise auf keiner Plattform in irgendeiner Form zensiert wird.

Marco Süß von Bandai Namco bestätigte gegenüber Xboxdynasty: „Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S und dem PC. Alle erscheinende Versionen werden dieselbe Story und Features beinhalten, ohne jegliche Form von Zensur.“

Damit ihr euch schon einmal einen ersten Eindruck von dem Spiel machen könnt, wurde heute eine Tales of Arise Demo veröffentlicht, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Den Inhalt der Demo werden wir euch zusätzlich heute Abend in einem twitch.tv/xboxdynasty Live-Stream präsentieren. Details folgen in Kürze.