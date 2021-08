Tales of Arise: Spielzeit ungefähr so lang wie bei Tales of Berseria

Autor:, in / Tales of Arise

Tales of Arise wird laut Produzent Yusuke Tomizawa ungefähr dieselbe Länge wie Tales of Berseria haben und eine Menge Nebenaufgaben bieten.

In einem kürzlich geführten Q&A sagte Serienproduzent Yusuke Tomizawa, dass Tales of Arise ungefähr so ​​​​lang wie Tales of Berseria sein wird und dass die vielen Nebenaufgaben zum wiederholtem Durchspielen anregen sollen.

„Es hängt natürlich von deinem Spielstil ab“, sagte Tomizawa. „Aber alles in allem kann ich sagen, dass es ungefähr die gleiche Länge wie Tales of Berseria haben wird. Natürlich wird das Spiel auch eine Menge Nebenaufgaben haben und einen hohen Wiederspielwert für weitere Durchgänge bieten.“

Tales of Arise soll am 10. September für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC erscheinen.