Tales of Arise: Trailer zur kostenlosen Demo Version

Der Trailer zur kostenlosen Demo Version von Tales of Arise ist jetzt erschienen.

Bevor Tales of Arise am 10. September 2021 veröffentlicht wird, können alle Interessierten die kostenlose Demo zum Spiel testen. Bandai Namco hat dazu den Alphen & Shionne Demo Trailer veröffentlicht.

Den Tales of Arise – Alphen & Shionne – Demo Trailer könnt hier anschauen:

Tales of Arise wird am 10. September 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC veröffentlicht.