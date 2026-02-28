Tales of Berseria Remastered: Action-JRPG ab sofort für PS5, Xbox, PC & Switch verfügbar

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht Tales of Berseria Remastered. Das Action-JRPG ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Nintendo Switch verfügbar.

Tales of Berseria Remastered ist eine überarbeitete Version des 2017 in Europa erschienenen Tales of Berseria.

Darin wird die Geschichte von Velvet Crowe erzählt, die sich nach dem tragischen Tod ihres Bruders für immer verändert hat und auf einen Rachefeldzug gegen die Verantwortlichen begibt. Hin- und hergerissen zwischen der Person, die sie einst war, und der Wut, die sie nun antreibt, muss Velvet zusehen, ob sie an ihrer Menschlichkeit festhalten kann oder sich komplett der Rache hingibt.

Das rasante, dynamische Kampfsystem des Spiels erlaubt flexible Anpassungen, wodurch es möglich ist, einen eigenen Spielstil zu entwickeln und mächtige Angriffsketten zu entfesseln. Durch das Klauen gegnerischer Seelen können die eigenen Kombos im Gefecht verstärkt werden.

Tales of Berseria Remastered umfasst viele Qualitätsverbesserungen, darunter Zielmarkierungen, die Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten sowie ein früherer Zugang zum Rangladen. Weiterhin sind DLC der Originalveröffentlichung enthalten, darunter Kostüme, Bonusgegenstände und andere Extras.

