Tales of Berseria Remastered: Action-JRPG ab sofort für PS5, Xbox, PC & Switch verfügbar

10 Autor: , in News / Tales of Berseria Remastered
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bandai Namco Entertainment veröffentlicht Tales of Berseria Remastered. Das Action-JRPG ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Nintendo Switch verfügbar.

Tales of Berseria Remastered ist eine überarbeitete Version des 2017 in Europa erschienenen Tales of Berseria.

Darin wird die Geschichte von Velvet Crowe erzählt, die sich nach dem tragischen Tod ihres Bruders für immer verändert hat und auf einen Rachefeldzug gegen die Verantwortlichen begibt. Hin- und hergerissen zwischen der Person, die sie einst war, und der Wut, die sie nun antreibt, muss Velvet zusehen, ob sie an ihrer Menschlichkeit festhalten kann oder sich komplett der Rache hingibt.

Das rasante, dynamische Kampfsystem des Spiels erlaubt flexible Anpassungen, wodurch es möglich ist, einen eigenen Spielstil zu entwickeln und mächtige Angriffsketten zu entfesseln. Durch das Klauen gegnerischer Seelen können die eigenen Kombos im Gefecht verstärkt werden.

Tales of Berseria Remastered umfasst viele Qualitätsverbesserungen, darunter Zielmarkierungen, die Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten sowie ein früherer Zugang zum Rangladen. Weiterhin sind DLC der Originalveröffentlichung enthalten, darunter Kostüme, Bonusgegenstände und andere Extras.

Tales of Berseria Remastered ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Nintendo Switch erhältlich.

10 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Devilsgift 130775 XP Elite-at-Arms Bronze | 28.02.2026 - 14:36 Uhr

    Mir hat es gut gefallen, allerdings hätte ich jetzt kein Remaster gebraucht

    0
  2. oOStahlkingOo 65205 XP Romper Domper Stomper | 28.02.2026 - 14:37 Uhr

    Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt….Kenne das Original aber ist kaum noch was im Kopf geblieben…Wird auch mal vorgemerkt…

    0
  4. Vayne1986 35695 XP Bobby Car Raser | 28.02.2026 - 14:48 Uhr

    Werde ich mir irgewann auch kaufen. Bin gespannt auf Tales of Berseria Remastered. 🙂

    0
  6. Robilein 1223950 XP Xboxdynasty Legend Platin | 28.02.2026 - 14:58 Uhr

    Grafisch wunderschönes Spiel. Danke für die Info, setze es auf die Wishlist🙂

    0
  7. MeteorFlynn 40100 XP Hooligan Krauler | 28.02.2026 - 15:01 Uhr

    Eins der Spiele die überhaupt kein remaster gebraucht hätten…

    Immer noch doof, da Zeit und Arbeit für diese Projekt anstatt andere geopfert wurden.

    Einzige ist natürlich, dass Switch und Xbox Spieler das Spiel nun spielen können.
    War aber ohnehin kein besonders gutes Tales of.
    Tales of Abyss remaster, xillia 2 oder sämtliche 2D Sprite tales of wären mir lieber gewesen.

    0
  8. Homunculus 297300 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 28.02.2026 - 15:23 Uhr

    Nun dürfte doch wohl bald mal Abyss kommen 😤

    Berseria hat mich damals schon nicht wirklich angesprochen.

    0
  9. buimui 454930 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 28.02.2026 - 18:06 Uhr

    Da ich das original schon gespielt habe warte ich auf einen guten Sale.

    0

