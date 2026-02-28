Tales of Berseria Remastered: Action-JRPG ab sofort für PS5, Xbox, PC & Switch verfügbar

Tales of Berseria Remastered ist eine überarbeitete Version des 2017 in Europa erschienenen Tales of Berseria.
Darin wird die Geschichte von Velvet Crowe erzählt, die sich nach dem tragischen Tod ihres Bruders für immer verändert hat und auf einen Rachefeldzug gegen die Verantwortlichen begibt. Hin- und hergerissen zwischen der Person, die sie einst war, und der Wut, die sie nun antreibt, muss Velvet zusehen, ob sie an ihrer Menschlichkeit festhalten kann oder sich komplett der Rache hingibt.
Das rasante, dynamische Kampfsystem des Spiels erlaubt flexible Anpassungen, wodurch es möglich ist, einen eigenen Spielstil zu entwickeln und mächtige Angriffsketten zu entfesseln. Durch das Klauen gegnerischer Seelen können die eigenen Kombos im Gefecht verstärkt werden.
Tales of Berseria Remastered umfasst viele Qualitätsverbesserungen, darunter Zielmarkierungen, die Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten sowie ein früherer Zugang zum Rangladen. Weiterhin sind DLC der Originalveröffentlichung enthalten, darunter Kostüme, Bonusgegenstände und andere Extras.
Tales of Berseria Remastered ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Nintendo Switch erhältlich.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir hat es gut gefallen, allerdings hätte ich jetzt kein Remaster gebraucht
Hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt….Kenne das Original aber ist kaum noch was im Kopf geblieben…Wird auch mal vorgemerkt…
Wird mal im Angebot mitgenommen, die alten Tales Spiele sind bestimmt klasse.
Werde ich mir irgewann auch kaufen. Bin gespannt auf Tales of Berseria Remastered. 🙂
Ist nichts für mich
Grafisch wunderschönes Spiel. Danke für die Info, setze es auf die Wishlist🙂
Eins der Spiele die überhaupt kein remaster gebraucht hätten…
Immer noch doof, da Zeit und Arbeit für diese Projekt anstatt andere geopfert wurden.
Einzige ist natürlich, dass Switch und Xbox Spieler das Spiel nun spielen können.
War aber ohnehin kein besonders gutes Tales of.
Tales of Abyss remaster, xillia 2 oder sämtliche 2D Sprite tales of wären mir lieber gewesen.
Nun dürfte doch wohl bald mal Abyss kommen 😤
Berseria hat mich damals schon nicht wirklich angesprochen.
Abyss ist endlich überfällig. Ist auch einer meiner liebsten Teile. ❤️
Da ich das original schon gespielt habe warte ich auf einen guten Sale.