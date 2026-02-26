Tales of Berseria Remastered: Bandai Namco zeigt neuen Launch-Trailer vor Release

Tales of Berseria Remastered zeigt neuen Launch-Trailer vor dem Release!

Bandai Namco bereitet den Start von Tales of Berseria Remastered vor und veröffentlicht den offiziellen Launch-Trailer, der die Rückkehr in eine Welt zeigt, die von einem Fluch geprägt ist.

Im Mittelpunkt steht eine Protagonistin, die ihren Weg mit einem klaren Ziel verfolgt und sich gegen eine Bedrohung stellt, die das gesamte Land erfasst hat. Der Trailer setzt den Fokus auf die Atmosphäre der Neuauflage und zeigt zentrale Elemente der Geschichte, die den Ton des Abenteuers bestimmen.

Die Veröffentlichung erfolgt am 27. Februar auf PlayStation 5, Xbox Series X und S, Steam und Nintendo Switch.