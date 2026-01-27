Tales of Berseria Remastered: Die Hexe voller Geheimnisse kehrt zurück

Tales of Berseria Remastered zeigt Magilou im neuen Charakter‑Trailer – die Hexe voller Geheimnisse kehrt zurück.

Bandai Namco hat einen neuen Charakter‑Trailer zu Tales of Berseria Remastered veröffentlicht – diesmal steht die fanliebte Hexe Magilou im Mittelpunkt. Der Trailer betont ihren chaotischen Charme, ihre unberechenbare Art und die vielen Geheimnisse, die sie selbst gegenüber ihren engsten Verbündeten hütet.

Mit dem Satz „A sorceress never reveals her secrets, and Magilou has many to hide“ setzt der Trailer den Ton: Magilou bleibt eine Figur, die zwischen Humor, Manipulation und tiefer Tragik pendelt. Fans der Originalversion wissen, dass hinter ihrer exzentrischen Fassade eine der komplexesten Hintergrundgeschichten des gesamten Tales‑Universums steckt.

Die Remastered‑Version präsentiert Magilou mit überarbeiteten Animationen, verbesserten Effekten und einer klareren Darstellung ihrer magischen Fähigkeiten. Besonders ihre Arte‑Effekte und ihr Kampfstil profitieren sichtbar von der technischen Modernisierung.

Der Trailer dient als weiterer Baustein in der Marketingkampagne, die die einzelnen Hauptfiguren nacheinander vorstellt. Magilou gehört dabei zu den beliebtesten Charakteren der Community – und der neue Trailer dürfte diese Position weiter festigen.