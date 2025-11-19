Tales of Berseria Remastered: Dritter Titel des Tales of Remastered Project angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt heute mit Tales of Berseria Remastered den dritten Titel des Tales of Remastered Project an.

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt heute mit Tales of Berseria Remastered den dritten Titel des Tales of Remastered Project an. Das Action-JRPG wird am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlicht.

Tales of Berseria Remastered erzählt die Geschichte von Velvet Crowe, deren Leben durch einen schweren Verrat zerstört wurde. In einer Welt, die zwischen Gefühl und Vernunft hin- und hergerissen ist, nimmt sie es mit allem auf, was sich ihr entgegenstellt. Auf ihrem Rachefeldzug gegen die Mörder ihres Bruders muss sie ihren eigenen Weg finden.

Tales of Berseria Remastered enthält zahlreiche Qualitätsverbesserungen für ein reibungsloses Spielerlebnis – inklusive Zielmarkern, der Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten und frühem Zugang zum Rangladen. Weiterhin sind Zusatzinhalte aus dem Original enthalten, darunter Kostüme, nützliche Gegenstände und andere Extras.

