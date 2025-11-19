Tales of Berseria Remastered: Dritter Titel des Tales of Remastered Project angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt heute mit Tales of Berseria Remastered den dritten Titel des Tales of Remastered Project an. Das Action-JRPG wird am 27. Februar 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC via Steam veröffentlicht.
Tales of Berseria Remastered erzählt die Geschichte von Velvet Crowe, deren Leben durch einen schweren Verrat zerstört wurde. In einer Welt, die zwischen Gefühl und Vernunft hin- und hergerissen ist, nimmt sie es mit allem auf, was sich ihr entgegenstellt. Auf ihrem Rachefeldzug gegen die Mörder ihres Bruders muss sie ihren eigenen Weg finden.
Tales of Berseria Remastered enthält zahlreiche Qualitätsverbesserungen für ein reibungsloses Spielerlebnis – inklusive Zielmarkern, der Option, Zufallsbegegnungen auszuschalten und frühem Zugang zum Rangladen. Weiterhin sind Zusatzinhalte aus dem Original enthalten, darunter Kostüme, nützliche Gegenstände und andere Extras.
Danke für die Info. Noch ein Spiel was Anfang 2026 erscheint, was mich interessiert. Kommt auf die Wunschliste und bin gespannt. 🙂
Auch ein Spiel, was ich noch nachholen muss 👍.
Vor Ewigkeiten gekauft… Ich sollte es mal endlich starten 😅
Tales of Berseria ist natürlich das absolut beste Tales of mit einer der geilsten Storys der Videospielgeschichte.
Allerdings kann man das auf den aktuellen Konsolen ja schon spielen.
Hätte mir daher eher einen anderen Teil gewünscht.
Berseria hätte eher ein Remake verdient, um die Technik und Grafik auf ein deutlich besseres Level zu heben.
Man kann es auf einer modernen Konsole spielen – es ist nur für PS4 erschienen. Verstehe aber wo du herkommst 😄
Es ist jetzt Teil meiner viel zu langen „Für PS günstig gekauft, noch nicht dazu gekommen und dann für Xbox erschienen“ Liste.
Hoffentlich gibt es irgendwann die 3 Remastered Teile in einem Paket. Tales of Graces F, Tales of Xilia und Tales of Berseria. 🙂
Wow ein Spiel was 2017 erst erschienen ist und damals für alle Konsolen und auch auf Steam. Well done Bandai, genau das hat die Welt gebraucht. Hoffentlich bringt ihr Tales of Arise Remastered auch noch raus. *Ironie off*
Ich korrigiere: Es kam zwar nur für PS4 raus, aber ein simpler Port hätte es für die Xbox und Switch auch getan. Ein Remaster wird man bei dieser Engine sowieso kaum merken.
Hä? Tales of Berseria gab es damals auch für Xbox One? Werde darin nicht schlau weil es war bisher nur PS4 und Steam Exklusiv. Keine Xbox One Version!