Tales of Berseria Remastered: Eleanor im neuen Charaktertrailer

Mit dem Eleanor Character Trailer rückt Tales of Berseria Remastered eine der prägendsten Figuren des Rollenspiels ins Rampenlicht.
Der Trailer setzt auf eine Mischung aus emotionalen Momenten, die ihre innere Zerrissenheit ebenso zeigen wie ihre Entschlossenheit.
Danke für das Teilen des Videos. 👍🏻
Ende Februar erscheint es. Bin gespannt und freue mich auf Tales of Berseria Remastered. 🙂