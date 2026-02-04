Tales of Berseria Remastered: Eleanor im neuen Charaktertrailer

Im Eleanor Character Trailer zu Tales of Berseria Remastered rückt Bandai Namco die entschlossene Exorzistin ins Zentrum.

Mit dem Eleanor Character Trailer rückt Tales of Berseria Remastered eine der prägendsten Figuren des Rollenspiels ins Rampenlicht.

Der Trailer setzt auf eine Mischung aus emotionalen Momenten, die ihre innere Zerrissenheit ebenso zeigen wie ihre Entschlossenheit.