Tales of Berseria Remastered: Video rückt Velvet Crowe ins Zentrum

Mit dem neuen Charakter‑Trailer zu Tales of Berseria: Remastered rückt Bandai Namco die kompromisslose Entschlossenheit von Velvet Crowe in den Mittelpunkt.
Die Figur, deren gesamte Reise von unstillbarer Vergeltung geprägt ist, erhält eine frische Präsentation, die ihre emotionale Wucht und ihren ikonischen Kampfstil erneut hervorhebt. Die Remastered‑Version bringt ihre Geschichte in überarbeiteter Form zurück und lässt die Intensität ihrer Mission deutlicher denn je wirken.
Der Tales of Berseria Remastered Trailer zeigt Velvet in verschiedenen Momenten ihres Weges, während ihre Motivation klarer nicht sein könnte.
Die düstere Atmosphäre, die sie seit jeher umgibt, wird durch die modernisierte Optik noch stärker betont. Die Remaster‑Fassung nutzt die Gelegenheit, zentrale Charakterzüge und visuelle Details zu schärfen, ohne den Kern der ursprünglichen Darstellung zu verändern.
Mit dem Release von Tales of Berseria Remastered am 27. Februar 2026 kehrt einer der markantesten Charaktere der Tales‑Reihe zurück und bildet das emotionale Zentrum der Neuauflage.
Die Präsentation macht deutlich, dass Velvet Crowe weiterhin zu den prägendsten Figuren des Franchise gehört und ihre Geschichte auch in der Remastered‑Version nichts von ihrer Wucht verliert.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für das Video. 💚 Bin gespannt auf Tales of Berseria Remastered. 🙂
Werde ich aber nicht direkt zum Release kaufen. Bin vorher mit Final Fantasy VII Remake Intergrade & Dragon Quest VII Reimagined gut bedient. Resident Evil: Requiem kommt ja auch Ende Februar. 🙂
Hast du FF7R noch nicht gespielt?
Nein. Nur die Xbox Demo. Spiel kenne ich durch Let’s Play. Rebirth genauso. Nur nie selbst gespielt.
Habs damals zum Launch auf der PS4 Pro gespielt und war doch recht enttäuscht. Atmosphäre ist toll, aber hat viele unnötige Längen und ist doch zu kurz.
Finde es auch einfach total überteuert für ein so altes Spiel.
Als Death Stranding 1 kam, gabs 50% Rabatt und bei Wukong zwar nur 20%, aber das war zeitgleich der erste Rabatt überhaupt, zeitgleich zur PS5 Version.
Würde auf nen Sale warten. Glaub es ist ein Play Anywhere Titel, dass wäre für mich noch ein Geund es doch nochmal zu holen, aber halt später.
Wenn es schon für ein anderes System besitzt, lohnt es sich ja nicht zum Vollpreis. Würde da auch eher auf Rabatt warten. Ich habe es schon für 50€ vorbestellt. 😉
Dann wünsche ich natürlich viel Spaß mit dem Spiel.
Der Teil war ganz ok. Den Vorgänger fand ich stinklangweilig.
Arise finde ich aber besser.
Arise habe ich auch vor kurzem gekauft und gefällt mir bisher sehr gut. 👍🏻
Sieht ja für ein remaster ganz gut aus.