Tales of Berseria Remastered: Video rückt Velvet Crowe ins Zentrum

Tales of Berseria Remastered zeigt Velvet Crowe im neuen Charakter‑Trailer – düsterer denn je.

Mit dem neuen Charakter‑Trailer zu Tales of Berseria: Remastered rückt Bandai Namco die kompromisslose Entschlossenheit von Velvet Crowe in den Mittelpunkt.

Die Figur, deren gesamte Reise von unstillbarer Vergeltung geprägt ist, erhält eine frische Präsentation, die ihre emotionale Wucht und ihren ikonischen Kampfstil erneut hervorhebt. Die Remastered‑Version bringt ihre Geschichte in überarbeiteter Form zurück und lässt die Intensität ihrer Mission deutlicher denn je wirken.

Der Tales of Berseria Remastered Trailer zeigt Velvet in verschiedenen Momenten ihres Weges, während ihre Motivation klarer nicht sein könnte.

Die düstere Atmosphäre, die sie seit jeher umgibt, wird durch die modernisierte Optik noch stärker betont. Die Remaster‑Fassung nutzt die Gelegenheit, zentrale Charakterzüge und visuelle Details zu schärfen, ohne den Kern der ursprünglichen Darstellung zu verändern.

Mit dem Release von Tales of Berseria Remastered am 27. Februar 2026 kehrt einer der markantesten Charaktere der Tales‑Reihe zurück und bildet das emotionale Zentrum der Neuauflage.

Die Präsentation macht deutlich, dass Velvet Crowe weiterhin zu den prägendsten Figuren des Franchise gehört und ihre Geschichte auch in der Remastered‑Version nichts von ihrer Wucht verliert.