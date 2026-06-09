Tales of Eternia Remastered: JRPG-Klassiker kehrt im Oktober zurück

Mit Tales of Eternia Remastered feiert ein weiterer Klassiker der beliebten Tales-Reihe sein Comeback.
Im Rahmen eines neuen Ankündigungstrailers wurde bestätigt, dass die überarbeitete Version am 16. Oktober 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen wird.
Der Trailer steht unter dem Motto „A tale of eternity and bonds“ und deutet auf eine modernisierte Neuauflage des ursprünglich veröffentlichten Rollenspiels hin. Konkrete Details zu den technischen Verbesserungen, neuen Features oder möglichen Gameplay-Anpassungen wurden bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben.
Tales of Eternia zählt für viele Fans zu den beliebtesten Ablegern der langjährigen JRPG-Reihe und erzählt die Geschichte von Reid Hershel und seinen Gefährten, die sich auf eine Reise begeben, um die Welten Inferia und Celestia vor einer drohenden Katastrophe zu bewahren.
Mit der Remastered-Version erhalten sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger die Gelegenheit, das Abenteuer auf aktuellen Plattformen erneut zu erleben.
Tales of Eternia Remastered erscheint am 16. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bin gespannt und freue mich auf Tales of Eternia Remastered. Nie gespielt. 🙂 Danke für die Info. 💚
Bin gespannt, was sie dafür für Preis veranschlagen..
Würde bis 39,99€.
Hab es damals nicht gespielt, fand aber die Artworks dazu immer cool.
Ich habe bis heute ein Trauma von Original 😅
Kauf ich aber trotzdem später. Weil. Und so.
Ich liebe die Tales of Serie seit Tales of Symphonia, also immer her damit💚 Für mich ganz klar die Beste JRPG Serie weit vor Final Fantasy oder Dragon Quest.
Muss die ganzen Tales Spiele sowieso noch nachholen, also gut dass sie ein Remastered veröffentlichen.
Da passe ich kommen genug Spiele
Nicht mal die Mühe für ein Remake… Sorry, passe ….
Jett hauen sie die Spiele aber plötzlich raus 😀
Muss erst noch Xillia spielen, dann gerne das.
Tales of Odyssia könnte auch mal nen ersten Trailer spendiert bekommen…