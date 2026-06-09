Tales of Eternia Remastered: JRPG-Klassiker kehrt im Oktober zurück

Tales of Eternia Remastered kehrt zurück und erscheint am 16. Oktober 2026.

Mit Tales of Eternia Remastered feiert ein weiterer Klassiker der beliebten Tales-Reihe sein Comeback.

Im Rahmen eines neuen Ankündigungstrailers wurde bestätigt, dass die überarbeitete Version am 16. Oktober 2026 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC (Steam) erscheinen wird.

Der Trailer steht unter dem Motto „A tale of eternity and bonds“ und deutet auf eine modernisierte Neuauflage des ursprünglich veröffentlichten Rollenspiels hin. Konkrete Details zu den technischen Verbesserungen, neuen Features oder möglichen Gameplay-Anpassungen wurden bislang jedoch noch nicht bekannt gegeben.

Tales of Eternia zählt für viele Fans zu den beliebtesten Ablegern der langjährigen JRPG-Reihe und erzählt die Geschichte von Reid Hershel und seinen Gefährten, die sich auf eine Reise begeben, um die Welten Inferia und Celestia vor einer drohenden Katastrophe zu bewahren.

Mit der Remastered-Version erhalten sowohl langjährige Fans als auch Neueinsteiger die Gelegenheit, das Abenteuer auf aktuellen Plattformen erneut zu erleben.

Tales of Eternia Remastered erscheint am 16. Oktober 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam.