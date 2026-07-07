Tales of Eternia Remastered: Opening-Movie zum JRPG-Klassiker veröffentlicht

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Tales of Eternia Remastered veröffentlicht Opening-Movie und stimmt auf das JRPG-Abenteuer ein.

Mit einem neuen Opening-Movie geben Bandai Namco Entertainment und TOSE einen weiteren Vorgeschmack auf Tales of Eternia Remastered.

Das Intro stimmt auf die Geschichte des überarbeiteten JRPG-Klassikers ein und zeigt die Hauptcharaktere sowie erste Eindrücke der modernisierten Präsentation.

Die Handlung führt Spieler nach Eternia, einer Welt, die in die beiden Reiche Inferia und Celestia geteilt ist. Nachdem Reid Hershel und seine Kindheitsfreundin Farah Oersted dem geheimnisvollen Mädchen Meredy begegnen, geraten sie in ein Abenteuer rund um den drohenden „Großen Fall“, der beide Welten zu vernichten droht.

Das Remaster kombiniert die bekannte Geschichte mit zahlreichen Komfortfunktionen. Dazu gehören unter anderem Zielmarkierungen, die Möglichkeit, Zufallskämpfe zu deaktivieren, sowie ein beschleunigter Modus für automatische Kämpfe. Darüber hinaus können Spieler jederzeit zwischen der klassischen Optik des Originals und der überarbeiteten Remastered-Grafik wechseln.

Auch das bekannte Aggressive Linear Motion Battle System (A-LMBS) kehrt zurück und bietet dynamische Echtzeitkämpfe, in denen Kombos, Artes und die Zusammenarbeit der Gruppenmitglieder eine zentrale Rolle spielen.

Mit dem neuen Opening-Movie erhalten Fans einen stimmungsvollen Vorgeschmack auf die Rückkehr eines der beliebtesten Klassiker der Tales-Reihe.

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11 Kommentare Added

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  2. Homunculus 311870 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.07.2026 - 09:51 Uhr

    Hab ich so mega Bock drauf, auch wenn sich die Verbesserung japanisch typisch im Rahmen halten.

    Fand damals das Chara Design so toll und finde es immer noch schnieke.

    Hoffe als nächstes kommt dann endlich mal Abyss..

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  4. Drakeline6 230975 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.07.2026 - 10:15 Uhr

    Das kommt ja auch schon bald…. ich hab Xillia Remaster noch hier liegen aber kam bisher einfach nicht dazu…..

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  7. Vayne1986 65825 XP Romper Domper Stomper | 07.07.2026 - 12:02 Uhr

    Danke für das Video. 💚 Bin gespannt Tales of Eternia Remastered. 🙂 Ist eines der Spiele im überfüllten Oktober. 🫣😃

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