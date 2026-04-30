Tales of Eternia Remastered: PEGI-Leak aufgetaucht – Rückkehr des JRPG-Klassikers?

Ein PEGI-Rating deutet auf Tales of Eternia Remastered von Bandai Namco hin.

Ein mögliches Remaster von Tales of Eternia sorgt aktuell für neue Spekulationen, nachdem im europäischen PEGI-System ein entsprechender Eintrag mit der Bezeichnung „Tales of Eternia Remastered“ aufgetaucht ist.

Hinter dem bekannten JRPG-Klassiker steht Bandai Namco Entertainment, das bereits mehrfach ältere Serienableger in modernisierter Form neu veröffentlicht hat, wodurch ein mögliches Remaster grundsätzlich in das bisherige Veröffentlichungsmuster des Publishers passen würde.

Der neu entdeckte Rating-Eintrag liefert bislang keine konkreten Details zu möglichen technischen Verbesserungen oder inhaltlichen Anpassungen, deutet jedoch klar auf eine erneute Veröffentlichung des Titels hin.

Welche Plattformen im Falle einer offiziellen Ankündigung unterstützt werden könnten oder wann eine mögliche Enthüllung erfolgt, ist derzeit nicht bestätigt und bleibt vorerst offen.