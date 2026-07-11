Tales of Eternia Remastered: Überrascht mit zahlreichen Verbesserungen zum Release

Tales of Eternia Remastered erscheint am 16. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und Steam. Neben der Rückkehr des Rollenspielklassikers erwarten Spieler zahlreiche Komfortfunktionen und technische Verbesserungen.

Zu den neuen Features gehören Zielmarkierungen, die den Weg zur nächsten Hauptaufgabe anzeigen und die Orientierung erleichtern. Darüber hinaus lässt sich das Spielerlebnis über eine Boost-Funktion individuell anpassen – darunter auch die Koch-Fertigkeiten.

Für mehr Komfort sorgt außerdem ein Run Mode, mit dem sich die Welt von Eternia schneller erkunden lässt. Wer die Kämpfe beschleunigen möchte, kann jederzeit den Battle Fast Mode aktivieren.

Ebenfalls neu ist eine Funktion, mit der sich die Lebenspunkte der gesamten Gruppe auf einmal wiederherstellen lassen. Außerdem kann der extreme Schwierigkeitsgrad jederzeit aktiviert werden.

Auch optisch bietet das Remaster mehr Auswahl. Spieler können während des Spiels frei zwischen dem überarbeiteten Remaster-Grafikstil und der Original-Darstellung wechseln.

Mit den zahlreichen Komfortfunktionen und technischen Verbesserungen möchte das Remaster den JRPG-Klassiker sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger attraktiver machen.