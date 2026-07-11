Tales of Eternia Remastered: Überrascht mit zahlreichen Verbesserungen zum Release

Tales of Eternia Remastered erscheint am 16. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und Steam. Neben der Rückkehr des Rollenspielklassikers erwarten Spieler zahlreiche Komfortfunktionen und technische Verbesserungen.
Zu den neuen Features gehören Zielmarkierungen, die den Weg zur nächsten Hauptaufgabe anzeigen und die Orientierung erleichtern. Darüber hinaus lässt sich das Spielerlebnis über eine Boost-Funktion individuell anpassen – darunter auch die Koch-Fertigkeiten.
Für mehr Komfort sorgt außerdem ein Run Mode, mit dem sich die Welt von Eternia schneller erkunden lässt. Wer die Kämpfe beschleunigen möchte, kann jederzeit den Battle Fast Mode aktivieren.
Ebenfalls neu ist eine Funktion, mit der sich die Lebenspunkte der gesamten Gruppe auf einmal wiederherstellen lassen. Außerdem kann der extreme Schwierigkeitsgrad jederzeit aktiviert werden.
Auch optisch bietet das Remaster mehr Auswahl. Spieler können während des Spiels frei zwischen dem überarbeiteten Remaster-Grafikstil und der Original-Darstellung wechseln.
Mit den zahlreichen Komfortfunktionen und technischen Verbesserungen möchte das Remaster den JRPG-Klassiker sowohl für langjährige Fans als auch für Neueinsteiger attraktiver machen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Is gleich ma auf die Liste gewandert ✌🏻freu mich schon drauf, danke für die Info
Muss endlich mal ein Teil der Reihe spielen.
Dann nimm Tales of Arise – es kann danach zwar etwas schwierig werden danach ältere Teile zu „akzeptieren“, aber es ist zugänglich und rundum ein richtig gutes Spiel.
Das steht tatsächlich schon im Regal, aber noch eingeschweißt 😅
Die Geschichte von Eternia handelt die nicht einem Prinzen namens Adam der eines Tages ein magische Schwert in den Himmel streckte und die Worte “ Bei der Macht von Greyskull“ rief. Okay! Müder Witz! Sorry! Kann mir einer sagen, ob Tales of Eternia ein gutes Spiel ist, wie Secret of Mana?
Secret of Mana ist ja ein Action-Adventure mit RPG Mechanik, Tales of Eternia ist ein Rollenspiel bei dem trotz Seitenansicht ein Echtzeit-Kampfsystem drin ist.
Ich würde die beiden auf spielerischer Ebene also nicht miteinander vergleichen.
Trotzdem beides gute Spiele. Die älteren „Tales of“ Teile (Phantasia, Destiny, Eternia) sind nur etwas chaotisch und speziell 😀
Muss man ausprobieren ob es bei einem zieht.
… Vielleicht mal Phantasia auf dem SNES über… Wege… Anschauen, dann weißt du grob wie es läuft.
Alles Sachen die nicht den 4 Spieler Coop Modus ersetzen. Das Hauptspiel damals hatte einen 4 Spieler Modus der hier im remaster fehlt.
Unverzeihlich und deswegen auch nicht gekauft.
Die ganzen Tales Remastered Spiele kaufe ich mal irgendwann für ein gutes Angebot, Vollpreis würde ich dafür nicht bezahlen wollen.