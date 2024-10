Tales of Graces f Remastered: Gameplay-Trailer zum Pre-Order-Start

Autor:, in / Tales of Graces f Remastered

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht heute einen neuen Trailer zu der Remastered-Version des Action-RPG Tales of Graces f, welche am 17. Januar 2025 für Konsolen und PC erscheint. Der neue Trailer bietet Einblicke in das Gameplay und hebt die verbesserte Grafik und die neuen Quality-of-Life-Funktionen hervor.

Das klassische RPG wartet mit zahlreichen neuen Optionen auf, die das Spielerlebnis optimieren: Das Ein- oder Ausschalten von feindlichen Begegnungen, um Kämpfe zu vermeiden, Vorspulen der Dialoge oder die einfachere Navigation durch die Welt von Ephinea sind nur einige der vielen neuen Quality-of-Life-Funktionen.

Der neue Trailer gibt außerdem einen Einblick in das intuitive Kampfsystem, das Spielende dazu einlädt, schnell zu reagieren, Angriffe zu parieren und mit präzisem Timing Kombos auszuführen. Durch den Wechsel zwischen verschiedenen Kampfstilen können Taktiken angepasst und die Fähigkeiten jedes Charakters ausgeschöpft werden. Der innovative „Accel Mode“ ermöglicht es den Spielenden, ihre Charaktere zu verstärken und Spezialangriffe auszuführen.

Vorbestellungen für die Standard-Edition sowie die Deluxe Edition sind ab sofort möglich. Vorbestellende erhalten bei teilnehmenden Händlern das Super Adventuring Assistance Set mit nützlichen Gegenständen für ihr Abenteuer.

Tales of Graces f Remastered ist eine Neuauflage von Tales of Graces f, in der der Protagonist Asbel eine schicksalhafte Begegnung in einem Blumengarten mit einem Mädchen namens Sophie macht. Jahre später müssen sie nun eine Reihe tragischer Ereignisse meistern, um ihre Liebsten und die Welt zu beschützen. Mit verbesserter Grafik, neuen Funktionen und über 80 bereits verfügbaren DLCs aus dem Originalspiel tauchen Spielende in die Welt von Ephinea ab.

Tales of Graces f Remastered erscheint am 17. Januar 2025 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam und Nintendo Switch.