Tales of Kenzera: ZAU: Entwickler arbeitet an isometrischem Action-RPG

Tales of Kenzera: Zau-Entwickler Surgent Studios ist aktuell auf der Suche nach Partnern zur Finanzierung seines nächsten Projekts.

Was genau Spieler erwartet, sollte die Suche erfolgreich verlaufen, erklärte jetzt Studioleiter Abubakar Salim im Gespräch mit VGC.

Salim beschreibt den Titel mit dem Namen „Project Uso“ als afro-gotisches, isometrisches Action-Rollenspiel. Spieler übernehmen die Rolle eines Androiden, der den Geist von Eshu, dem Gott des Chaos, in sich trägt.

Kämpfe laufen in Echtzeit ab und ein komplett neues System namens „Crucible“ lässt Spieler in Kämpfen und bei Entscheidungen gegen sich selbst würfeln.

Obwohl in derselben Welt wie Tales of Kenzera: ZAU angesiedelt, soll das Spiel „dunkler, viszeraler und düsterer“ ausfallen. Als Inspiration nennt der Studio-Chef das im Jahr 2000 veröffentlichte Planescape: Torment:

„Die Geschichte (von Zau) besteht darin, dass man als Schamane den Gott des Todes herausfordert, um die Idee eines gesunden Umgangs mit der Trauer zu erforschen. So kam ich auf die Idee, dass ein Leser inspiriert wird, dem Tod selbst zu trotzen und diesen Androiden zu erschaffen, der die Geister der Toten beherbergen soll. Und was ist, wenn dieser Geist kein Mensch ist, sondern ein Gott, Eshu, der Gott des Chaos, so dass man nun diese beiden Mentalitäten in einem Bild hat? Das ist etwas, von dem ich dachte, es wäre wirklich cool, es zu erforschen.“

„Wir wollen unsere Zeit und Aufmerksamkeit auf die Mechanik, das Gameplay und das Spielgefühl als Ganzes konzentrieren, denn ich denke, das ist der Schlüssel. Das ist es, was das Spiel zum Leben erwecken wird.“

„Als leidenschaftliche Dungeons and Dragons-Spieler wussten das Surgent-Team und ich, dass wir unser eigenes RPG-System entwickeln wollten. Um Project Uso ein rasantes Echtzeitgefühl zu verleihen, haben wir das Crucible-System entwickelt, bei dem die Spieler gegen sich selbst würfeln müssen.“