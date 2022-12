Tales of Symphonia Remastered: Beeindruckender Story-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Tales of Symphonia Remastered

Tales of Symphonia Remastered zeigt sich in einem beeindruckenden neuen Story-Trailer.

Bandai Namco Europe veröffentlicht heute einen neuen Story-Trailer zu Tales of Symphonia Remastered, der Einblicke in die Geschichte des Titels gibt. Das Spiel wird am 17. Februar 2023 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen und mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel sein.

In Tales of Symphonia Remastered erleben Spielerinnen und Spieler in einer zusehends zerfallenden Welt das Abenteuer von Lloyd Irving und seinen Freunden, die das Mana wiederbeleben und sich von der Unterdrückung durch die Desianer befreien wollen.

An der Seite des Auserwählten geht es auf die Reise, um Sylvarant zu regenerieren und Tethe’alla zu retten, ohne dass die Wiedergeburt der einen Welt den Untergang der anderen zur Folge hat. In dieser überarbeiteten Version einer der beliebtesten Tales of-Geschichten hat allerdings jede Entscheidung ihren Preis und es können nicht alle gerettet werden.