Tales of Symphonia Remastered: Veröffentlichungsdatum im Februar enthüllt

Bandai Namco Entertainment hat das Veröffentlichungsdatum von Tales of Symphonia Remastered im Februar 2023 enthüllt und dazu einen neuen Trailer veröffentlicht.

Bandai Namco Europe gibt das Veröffentlichungsdatum für Tales of Symphonia Remastered bekannt. Der Titel wird am 17. Februar 2023 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen und mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel sein.

Tales of Symphonia Remastered bringt alteingesessene Fans und Neulinge in die Welten von Sylvarant und Tethe’alla und bietet neben visuellen sowie Gameplay-Verbesserungen auch neue Features. Allein oder während der Kämpfe mit bis zu vier Anderen können Spielerinnen und Spieler die tiefgründige Geschichte des beliebten Tales of-Titels erleben.