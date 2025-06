Tales of the Shire: Gameplay-Trailer zeigt friedliches Leben im Auenland

Autor:, in / Tales of the Shire

Ein neuer Gameplay-Trailer zeigt friedliches Leben im Auenland von Tales of the Shire.

Im neuen Gameplay-Trailer zu Tales of the Shire gewährt Entwickler Wētā Workshop einen liebevollen Einblick in das friedvolle Leben der Hobbits.

Das Spiel erscheint am 29. Juli 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und Windows PCs und lädt euch ein, in die beschauliche Welt des Auenlands einzutauchen – ganz ohne Kämpfe, dafür mit umso mehr Herzlichkeit, Naturverbundenheit und Entschleunigung.

In Tales of the Shire erkundet ihr die Region rund um Hobbingen, handelt mit Nachbarn, pflegt euren Garten und nehmt an saisonalen Festen teil. Die Welt verändert sich mit den Jahreszeiten, was sich nicht nur optisch bemerkbar macht, sondern auch im Rhythmus des Alltags. Mal wird geerntet, mal gefeiert, mal gebaut – jede Aufgabe ist liebevoll inszeniert und lädt zum Verweilen ein.

Der Trailer zeigt neue Impressionen von der Umgebung, wie sich der Wechsel der Jahreszeiten auf das Landschaftsbild auswirkt, und gibt einen ersten Vorgeschmack auf das entspannte Gameplay. Mit einem Fokus auf Gemeinschaft, Handwerk und kleinen Freuden zelebriert Tales of the Shire das einfache Leben – ganz im Geiste von Tolkiens Hobbits.