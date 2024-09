Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game: Gemütliche Mahlzeiten mit Hobbit-Freunden

Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game erscheint am 25. März 2025. Hier gibt es weitere Informationen zum Spiel.

Private Division und das Kreativ-Studio Wētā Workshop, bekannt für seine Arbeit an der Herr der Ringe-Filmtrilogie, enthüllten im Rahmen eines Showcase, dass Tales of the Shire: A The Lord of The Rings Game am 25. März 2025 für PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Netflix Games erscheinen wird – wie wir bereits berichtet haben.

Nun wurden weitere Details über das Spiel enthüllt, die ihr hier nachlesen könnt.

In Tales of the Shire begeben sich Spieler auf ein gemütliches Abenteuer und erfahren, wie das ruhige Leben eines Hobbits in J.R.R. Tolkiens Mittelerde aussieht. Zu Beginn erstellt man seinen einzigartigen Hobbit-Avatar und kann aus einer Vielzahl von Hobbit-spezifischen Merkmalen auswählen, um sich selbst auszudrücken – darunter Fußhaarstile und persönliche „Launen“, die den individuellen Charakter zum Leben erwecken.

Der eigene Hobbit ist vielleicht eine freundliche Seele mit feuerroten Haaren, einer süßen Knopfnase und leuchtend grünen Augen oder vielleicht eher ein Griesgram aus Sackville, mit einer breiten Nase und kahlem Haar? Die Wahl liegt bei den Spielern. Anschließend geht es in das eigene Zuhause im verschlafenen Wasserau, um die einfachen Freuden des Lebens im Auenland zu genießen.

„Wētā Workshop ist seit mehr als 25 Jahren mit J.R.R. Tolkiens Mittelerde-Universum betraut und in dieser Zeit haben wir ein tiefes Verständnis für die Geschichte und eine tiefe Liebe zu Mittelerde aufgebaut. Diese Liebe fließt in unsere kreative Arbeit auf dem Bildschirm, bei Sammlerstücken und jetzt auch in unsere gemütlichen Simulationen“, so Richard Taylor, Mitbegründer und CEO von Wētā Workshop. „In Tales of the Shire können wir unsere Fähigkeiten in einem völlig neuen Medium entfalten und letztlich dieses Spiel für Menschen wie uns zu erschaffen – Fans von Der Herr der Ringe. Auf diese Weise können Spieler, die nach Entspannung suchen, diese in einer weniger erforschten Ecke dieses Universums finden.“

In der kleinen, rasch wachsenden Gemeinde leben einige liebenswerte Einwohner, die den Spieler um Hilfe bitten, damit Wasserau als offizielles Dorf auf der Karte des Auenlandes erscheinen kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen Spieler Beziehungen zu anderen Charakteren aufbauen und pflegen. Für viele Hobbits ist eine warme Mahlzeit der beste Nährboden, um eine Freundschaft aufzubauen.

Ähnlich wie im wirklichen Leben erfordert das Kochen die richtige Vorbereitung, Sorgfalt und einen „Hauch von diesem und jenem“ für das ideale Festmahl.

Man muss selbst angebautes Gemüse schnippeln, gesammelte Pilze anbraten, eventuell eine säuerliche Gurke oder einen Klecks süße Marmelade hinzufügen, um einem Gericht die richtige Würze zu geben.

Für jede Mahlzeit müssen verschiedene Schritte ausgeführt werden, um sich Sterne zu verdienen und die Gäste zufriedenzustellen oder zu begeistern.

Als frischgebackener Hobbit haben Spieler anfangs Zugang zum Nötigsten – ein Schlafzimmer, ein gemütliches Wohnzimmer und natürlich eine Speisekammer und Küche, um Mahlzeiten für die erwarteten und unerwarteten Gäste zuzubereiten.

Durch Angeln, Sammeln, Gärtnern und Handel mit Nachbarn können der Platz und die Vorräte schnell aufgestockt werden, beispielsweise durch verbesserte Ausrüstung zum Ernten und Kochen für eine gut gefüllte Vorratskammer.

Außerdem warten alle möglichen Zutaten und Dekorationsartikel für das eigene Hobbit-Haus in den Läden von Wasserau. Unter den Händlern gibt es zudem witzige und interessante Charaktere wie den alten Noakes, der auf den ersten Blick etwas mürrisch wirkt, aber ein Meister im Angeln ist.

Er gibt nicht nur Tipps, wie man seine eigenen Angelfähigkeiten verbessern kann, sondern hilft auch dabei, geheime Angelplätze zu entdecken und tauscht seinen täglichen Fang ein.

Der Laden von Nora und Fosco Burrows hingegen ist randvoll mit Schmuck für das eigene Heim und anderen bezaubernden Dingen, die die Garderobe vervollständigen. In Wasserau warten noch viele andere Hobbits auf den Spieler, die man unbedingt kennenlernen und zu einem zweiten Frühstück einladen sollte.

Neben der reichen Ernte in den Hügeln und der Fähigkeit, Pflanzen im eigenen Garten anzubauen, können Spieler in den verschiedenen Flüssen und sprudelnden Bächen rund um Wasserau eine Vielzahl von Fischen fangen.

Also warum nicht einfach einen Moment Zeit nehmen, um seine Angel am nächsten Bach auszuwerfen? Aber Achtung: nur mit dem richtigen Köder gelingt der große Fang für die nächste Mahlzeit.

„Der Herr der Ringe ist eine außergewöhnliche Welt, die von Millionen Menschen geliebt wird. Schon lange haben diese Fans auf ein Spiel gewartet, das die Gemeinschaft, Kameradschaft und Herzlichkeit des Auenlandes zum Leben erweckt“, so Eric Correll, Vice President, Head of Marketing bei Private Division. „In Tales of the Shire hat Wētā Workshop das ländliche Dorf Wasserau erschaffen, wie es niemand sonst tun konnte. Wir können es kaum erwarten, dass Spieler die Seele baumeln lassen, sich entspannen und das Land erkunden.“

Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game wird dadurch ermöglicht, dass Middle-earth Enterprises die literarischen Werke der Der Herr der Ringe-Reihe lizenziert hat und Wētā Workshop Game Studio die kreative Lizenz zur Verfügung stellte.

Das Spiel erscheint am 25. März 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Netflix Games und PC über Steam. Die Prüfung zur Altersfreigabe von Tales of the Shire steht noch aus.

Mehr über die spannenden Features und die Inspirationen, die hinter dem Spiel stecken, gibt es im Showcase: