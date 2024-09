Tales of the Shire: Offizieller Release-Termin bekannt

Autor:, in / Tales of the Shire

Zu Tales of the Shire wurde der offizielle Release-Termin im Jahr 2025 bekannt gegeben.

Private Division und Wētā Workshop haben den offiziellen Release-Termin zu Tales of the Shire enthüllt. Das Herr der Ringe-Spiel erscheint am 25. März 2025.

Weitere Details zum Spiel gibt es in dieser Tales of the Shire News.